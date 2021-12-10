Россия запретила въезд граждан из девяти стран из-за COVID

Российское правительство полностью запретило въезжать в страну гражданам из ряда государств, в число которых входит Ботсвана, Зимбабве, Специальный административный район Гонконг Китайской Народной республики, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини и Южно-Африканская Республика (ЮАР). Соответствующий документ о запрете подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Ботсвана, Зимбабве, специальный административный район Гонконг Китайской Народной Республики, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини, Южно-Африканская Республика», — написано в приложении к распоряжению Правительства РФ от 16 марта 2020 года. До этого в документе вводились временные ограничения на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства, а также оно определяло круг лиц, не подпадающий под эти ограничения.
Известно, что до этого ограничение на въезд на территорию РФ не касались дипломатов и владельцев служебных паспортов. Также правила не распространялись на моряков и членов экипажей самолетов и машинистов с проводниками.
Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов высказался против введения дополнительных ограничительных мер, в том числе закрытия границ. По его словам, нет смысла закрывать границы РФ из-за нового штамма «Омикрон».
Российское правительство полностью запретило въезжать в страну гражданам из ряда государств, в число которых входит Ботсвана, Зимбабве, Специальный административный район Гонконг Китайской Народной республики, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини и Южно-Африканская Республика (ЮАР). Соответствующий документ о запрете подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Ботсвана, Зимбабве, специальный административный район Гонконг Китайской Народной Республики, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини, Южно-Африканская Республика», — написано в приложении к распоряжению Правительства РФ от 16 марта 2020 года. До этого в документе вводились временные ограничения на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства, а также оно определяло круг лиц, не подпадающий под эти ограничения. Известно, что до этого ограничение на въезд на территорию РФ не касались дипломатов и владельцев служебных паспортов. Также правила не распространялись на моряков и членов экипажей самолетов и машинистов с проводниками. Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов высказался против введения дополнительных ограничительных мер, в том числе закрытия границ. По его словам, нет смысла закрывать границы РФ из-за нового штамма «Омикрон».