В Госдуме высказались о новых ограничениях в РФ из-за «Омикрона»

07 декабря 2021 в 00:49 Размер текста - 17 +

В России не нужны дополнительные ограничения, считают в ГД Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Введение дополнительных ограничительных мер, в том числе закрытия границ, из-за появления нового штамма «Омикрон» в России не требуется. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. «В настоящий момент каких-то дополнительных мероприятий, помимо тех, которые уже введены, я думаю, не требуется», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24». По словам Хубезова, нет смысла закрывать границы РФ из-за нового штамма коронавируса «Омикрон». Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России появились первые случаи заражения штаммом «Омикрон». Новый вид коронавируса выявлен у людей, приехавших из ЮАР. «Омикрон» был обнаружен в ЮАР в ноябре. По данным ученых, он распространяется быстрее, чем другие вариации COVID. Они предполагают, что антитела от других штаммов не защитят от «Омикрона». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Введение дополнительных ограничительных мер, в том числе закрытия границ, из-за появления нового штамма «Омикрон» в России не требуется. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. «В настоящий момент каких-то дополнительных мероприятий, помимо тех, которые уже введены, я думаю, не требуется», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24». По словам Хубезова, нет смысла закрывать границы РФ из-за нового штамма коронавируса «Омикрон». Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России появились первые случаи заражения штаммом «Омикрон». Новый вид коронавируса выявлен у людей, приехавших из ЮАР. «Омикрон» был обнаружен в ЮАР в ноябре. По данным ученых, он распространяется быстрее, чем другие вариации COVID. Они предполагают, что антитела от других штаммов не защитят от «Омикрона».