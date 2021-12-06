В Госдуме высказались о новых ограничениях в РФ из-за «Омикрона»

Введение дополнительных ограничительных мер, в том числе закрытия границ, из-за появления нового штамма «Омикрон» в России не требуется. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
«В настоящий момент каких-то дополнительных мероприятий, помимо тех, которые уже введены, я думаю, не требуется», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24». По словам Хубезова, нет смысла закрывать границы РФ из-за нового штамма коронавируса «Омикрон».
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России появились первые случаи заражения штаммом «Омикрон». Новый вид коронавируса выявлен у людей, приехавших из ЮАР.
«Омикрон» был обнаружен в ЮАР в ноябре. По данным ученых, он распространяется быстрее, чем другие вариации COVID. Они предполагают, что антитела от других штаммов не защитят от «Омикрона».
Введение дополнительных ограничительных мер, в том числе закрытия границ, из-за появления нового штамма «Омикрон» в России не требуется. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. «В настоящий момент каких-то дополнительных мероприятий, помимо тех, которые уже введены, я думаю, не требуется», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24». По словам Хубезова, нет смысла закрывать границы РФ из-за нового штамма коронавируса «Омикрон». Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России появились первые случаи заражения штаммом «Омикрон». Новый вид коронавируса выявлен у людей, приехавших из ЮАР. «Омикрон» был обнаружен в ЮАР в ноябре. По данным ученых, он распространяется быстрее, чем другие вариации COVID. Они предполагают, что антитела от других штаммов не защитят от «Омикрона».