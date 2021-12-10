Инспектор Ростехнадзора требовал взятку у испытателей боеприпасов

11 декабря 2021 в 07:57 Размер текста - 17 +

Инспектор был задержан после передачи ему 1,3 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Инспектор Центрального управления Ростехнадзора Сергей Куликов арестован в Москве за вымогательство взятки у руководства стратегического оборонного предприятия. За то, чтобы закрыть глаза на нарушения, обнаруженные на стройке предприятия, инспектор потребовал 1,3 млн рублей. Причем сумма не была окончательной: в случае безналичного «расчета» она возрастала на 25%. «Сергей Куликов был задержан оперативниками ФСБ в его служебном кабинете после передачи взятки в размере 1,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения). Суд арестовал фигуранта на два месяца», — сообщает « Коммерсант ». Инспектор межрегионального отдела Ростехнадзора потребовал взятку от руководителей национального испытательного объединения «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России». В ходе внеплановой проверки, по данным издания, Куликов обнаружил нарушения строительного регламента на полигоне предприятия в Красноармейске. Он потребовал 1,3 млн рублей — либо наличными, либо переводом, причем во втором случае сумма взятки возрастала на 25%. Представители «ГБИП России» обратились с заявлением в ФСБ, все дальнейшие «переговоры» с Куликовым проходили под наблюдением оперативников. В Ростехнадзоре в ответ на задержание своего сотрудника сообщили о взаимодействии с силовыми структурами по пресечению преступлений коррупционной направленности. «ГБИП России» — одно из крупнейших предприятий по разработке и испытанию обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии для Минобороны и спецслужб. Площадка, которую проверял Куликов, должна стать основой для нового «Многофункционального испытательного комплекса перспективных боеприпасов, вооружений и военной техники». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Инспектор Центрального управления Ростехнадзора Сергей Куликов арестован в Москве за вымогательство взятки у руководства стратегического оборонного предприятия. За то, чтобы закрыть глаза на нарушения, обнаруженные на стройке предприятия, инспектор потребовал 1,3 млн рублей. Причем сумма не была окончательной: в случае безналичного «расчета» она возрастала на 25%. «Сергей Куликов был задержан оперативниками ФСБ в его служебном кабинете после передачи взятки в размере 1,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения). Суд арестовал фигуранта на два месяца», — сообщает «Коммерсант». Инспектор межрегионального отдела Ростехнадзора потребовал взятку от руководителей национального испытательного объединения «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России». В ходе внеплановой проверки, по данным издания, Куликов обнаружил нарушения строительного регламента на полигоне предприятия в Красноармейске. Он потребовал 1,3 млн рублей — либо наличными, либо переводом, причем во втором случае сумма взятки возрастала на 25%. Представители «ГБИП России» обратились с заявлением в ФСБ, все дальнейшие «переговоры» с Куликовым проходили под наблюдением оперативников. В Ростехнадзоре в ответ на задержание своего сотрудника сообщили о взаимодействии с силовыми структурами по пресечению преступлений коррупционной направленности. «ГБИП России» — одно из крупнейших предприятий по разработке и испытанию обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии для Минобороны и спецслужб. Площадка, которую проверял Куликов, должна стать основой для нового «Многофункционального испытательного комплекса перспективных боеприпасов, вооружений и военной техники».