10 декабря 2021

Инспектор Ростехнадзора требовал взятку у испытателей боеприпасов

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспектор был задержан после передачи ему 1,3 млн рублей Фото:

Инспектор Центрального управления Ростехнадзора Сергей Куликов арестован в Москве за вымогательство взятки у руководства стратегического оборонного предприятия. За то, чтобы закрыть глаза на нарушения, обнаруженные на стройке предприятия, инспектор потребовал 1,3 млн рублей. Причем сумма не была окончательной: в случае безналичного «расчета» она возрастала на 25%.

«Сергей Куликов был задержан оперативниками ФСБ в его служебном кабинете после передачи взятки в размере 1,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения). Суд арестовал фигуранта на два месяца», — сообщает «Коммерсант».

Инспектор межрегионального отдела Ростехнадзора потребовал взятку от руководителей национального испытательного объединения «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России». В ходе внеплановой проверки, по данным издания, Куликов обнаружил нарушения строительного регламента на полигоне предприятия в Красноармейске. Он потребовал 1,3 млн рублей — либо наличными, либо переводом, причем во втором случае сумма взятки возрастала на 25%.

Представители «ГБИП России» обратились с заявлением в ФСБ, все дальнейшие «переговоры» с Куликовым проходили под наблюдением оперативников. В Ростехнадзоре в ответ на задержание своего сотрудника сообщили о взаимодействии с силовыми структурами по пресечению преступлений коррупционной направленности.

«ГБИП России» — одно из крупнейших предприятий по разработке и испытанию обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии для Минобороны и спецслужб. Площадка, которую проверял Куликов, должна стать основой для нового «Многофункционального испытательного комплекса перспективных боеприпасов, вооружений и военной техники».

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Инспектор Центрального управления Ростехнадзора Сергей Куликов арестован в Москве за вымогательство взятки у руководства стратегического оборонного предприятия. За то, чтобы закрыть глаза на нарушения, обнаруженные на стройке предприятия, инспектор потребовал 1,3 млн рублей. Причем сумма не была окончательной: в случае безналичного «расчета» она возрастала на 25%. «Сергей Куликов был задержан оперативниками ФСБ в его служебном кабинете после передачи взятки в размере 1,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения). Суд арестовал фигуранта на два месяца», — сообщает «Коммерсант». Инспектор межрегионального отдела Ростехнадзора потребовал взятку от руководителей национального испытательного объединения «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России». В ходе внеплановой проверки, по данным издания, Куликов обнаружил нарушения строительного регламента на полигоне предприятия в Красноармейске. Он потребовал 1,3 млн рублей — либо наличными, либо переводом, причем во втором случае сумма взятки возрастала на 25%. Представители «ГБИП России» обратились с заявлением в ФСБ, все дальнейшие «переговоры» с Куликовым проходили под наблюдением оперативников. В Ростехнадзоре в ответ на задержание своего сотрудника сообщили о взаимодействии с силовыми структурами по пресечению преступлений коррупционной направленности. «ГБИП России» — одно из крупнейших предприятий по разработке и испытанию обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии для Минобороны и спецслужб. Площадка, которую проверял Куликов, должна стать основой для нового «Многофункционального испытательного комплекса перспективных боеприпасов, вооружений и военной техники».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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