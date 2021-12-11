Власти РФ планируют изменить условия льготной ипотеки

Минсельхоз хочет запретить покупать квартиры по программе сельской ипотеки Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Минсельхоз РФ планирует в 2022 году лишить граждан возможности купить квартиру по программе сельской ипотеки. Соответствующий проект постановления правительства призван простимулировать строительство индивидуальных жилых домов (ИМС).

«С целью стимулирования развития строительства индивидуальных жилых домов предлагается исключить направление по приобретению квартир в многоквартирных домах. <…> Планируется, что изменения будут утверждены в начале 2022 года», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Проект также предусматривает меры по совершенствованию системы сельской ипотеки. В частности, предлагается дополнительно стимулировать банки, чтобы они работали по этой программе.

Сельская ипотека действует в России с 2020 года. Ставка по ней составляет от 0,1% до 3% годовых, а максимальная сумма кредита — от 3 до 5 млн рублей в зависимости от региона. Сейчас программа распространяется на приобретение или строительство жилья в сельской местности, в том числе квартир.