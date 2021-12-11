В МВД заявили о взрывном росте отравлений наркотиками среди детей

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Количество отравлений подростков наркотиками за год выросло на 60%, сообщил Вячеслав Батурин Фото:

Количество случаев отравления наркотиками среди российских подростков за год выросло на 60%. С таким заявлением выступил замначальника ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД России Вячеслав Батурин.

«За последний год у нас отравление среди подростков наркотиками выросло на 60%», — приводит ТАСС слова Батурина, сказанные им на «Всероссийском патриотическом форуме». Подобный рост инцидентов с участием запрещенных веществ полицейский связал, в том числе, с пандемией коронавируса.

Общее число случаев отравления наркотиками составляет примерно семь тысяч в год, добавил Батурин. Также он заявил о «расшатывании всей международной системы контроля за наркотиками» структурами, которые получают от наркотрафика большую прибыль.

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Количество случаев отравления наркотиками среди российских подростков за год выросло на 60%. С таким заявлением выступил замначальника ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД России Вячеслав Батурин. «За последний год у нас отравление среди подростков наркотиками выросло на 60%», — приводит ТАСС слова Батурина, сказанные им на «Всероссийском патриотическом форуме». Подобный рост инцидентов с участием запрещенных веществ полицейский связал, в том числе, с пандемией коронавируса. Общее число случаев отравления наркотиками составляет примерно семь тысяч в год, добавил Батурин. Также он заявил о «расшатывании всей международной системы контроля за наркотиками» структурами, которые получают от наркотрафика большую прибыль.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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