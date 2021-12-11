11 декабря 2021

Посольство РФ в Лондоне назвали ситуацию на Украине взрывоопасной

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Российские дипломаты беспокоятся за Украину Фото:
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Война на Украине

Ситуация с гражданской войной на Украине становится все более взрывоопасной из-за поддержки, которую оказывают некоторые страны НАТО и Великобритания. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне.

«Ситуация с гражданской войной на Украине действительно становится все более взрывоопасной, учитывая безответственную и безоговорочную военную поддержку, которую некоторые страны НАТО и Великобритания, в частности, оказывают Киеву », — написано в заявлении, опубликованном на сайте посольства. В дипмиссии в очередной раз подчеркнули, что у России нет никакого желания нападать на Украину.

В посольстве России отмечают, что для Запада разбирательства с Донбассом не представляют интереса. Кроме того, там выразили беспокойство по поводу повторяющихся обвинений в сторону России. Дипломаты выдвинули предположение, что «возможная российская агрессия против Украины» — это фальшивый лозунг», используемый британскими политиками.

Президент РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность насчет возможного вступления Украины в НАТО. Он пояснил, что в таком случае за этим может последовать размещение там военных контингентов, баз и угрожающего России оружия.

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Ситуация с гражданской войной на Украине становится все более взрывоопасной из-за поддержки, которую оказывают некоторые страны НАТО и Великобритания. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне. «Ситуация с гражданской войной на Украине действительно становится все более взрывоопасной, учитывая безответственную и безоговорочную военную поддержку, которую некоторые страны НАТО и Великобритания, в частности, оказывают Киеву », — написано в заявлении, опубликованном на сайте посольства. В дипмиссии в очередной раз подчеркнули, что у России нет никакого желания нападать на Украину. В посольстве России отмечают, что для Запада разбирательства с Донбассом не представляют интереса. Кроме того, там выразили беспокойство по поводу повторяющихся обвинений в сторону России. Дипломаты выдвинули предположение, что «возможная российская агрессия против Украины» — это фальшивый лозунг», используемый британскими политиками. Президент РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность насчет возможного вступления Украины в НАТО. Он пояснил, что в таком случае за этим может последовать размещение там военных контингентов, баз и угрожающего России оружия.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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