Ситуация с гражданской войной на Украине становится все более взрывоопасной из-за поддержки, которую оказывают некоторые страны НАТО и Великобритания. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне.
«Ситуация с гражданской войной на Украине действительно становится все более взрывоопасной, учитывая безответственную и безоговорочную военную поддержку, которую некоторые страны НАТО и Великобритания, в частности, оказывают Киеву », — написано в заявлении, опубликованном на сайте посольства. В дипмиссии в очередной раз подчеркнули, что у России нет никакого желания нападать на Украину.
В посольстве России отмечают, что для Запада разбирательства с Донбассом не представляют интереса. Кроме того, там выразили беспокойство по поводу повторяющихся обвинений в сторону России. Дипломаты выдвинули предположение, что «возможная российская агрессия против Украины» — это фальшивый лозунг», используемый британскими политиками.
Президент РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность насчет возможного вступления Украины в НАТО. Он пояснил, что в таком случае за этим может последовать размещение там военных контингентов, баз и угрожающего России оружия.
Ситуация с гражданской войной на Украине становится все более взрывоопасной из-за поддержки, которую оказывают некоторые страны НАТО и Великобритания. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне. «Ситуация с гражданской войной на Украине действительно становится все более взрывоопасной, учитывая безответственную и безоговорочную военную поддержку, которую некоторые страны НАТО и Великобритания, в частности, оказывают Киеву », — написано в заявлении, опубликованном на сайте посольства. В дипмиссии в очередной раз подчеркнули, что у России нет никакого желания нападать на Украину. В посольстве России отмечают, что для Запада разбирательства с Донбассом не представляют интереса. Кроме того, там выразили беспокойство по поводу повторяющихся обвинений в сторону России. Дипломаты выдвинули предположение, что «возможная российская агрессия против Украины» — это фальшивый лозунг», используемый британскими политиками. Президент РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность насчет возможного вступления Украины в НАТО. Он пояснил, что в таком случае за этим может последовать размещение там военных контингентов, баз и угрожающего России оружия.