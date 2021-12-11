Посольство РФ в Лондоне назвали ситуацию на Украине взрывоопасной

12 декабря 2021 в 00:32 Размер текста - 17 +

Российские дипломаты беспокоятся за Украину Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Ситуация с гражданской войной на Украине становится все более взрывоопасной из-за поддержки, которую оказывают некоторые страны НАТО и Великобритания. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне. «Ситуация с гражданской войной на Украине действительно становится все более взрывоопасной, учитывая безответственную и безоговорочную военную поддержку, которую некоторые страны НАТО и Великобритания, в частности, оказывают Киеву », — написано в заявлении, опубликованном на сайте посольства. В дипмиссии в очередной раз подчеркнули, что у России нет никакого желания нападать на Украину. В посольстве России отмечают, что для Запада разбирательства с Донбассом не представляют интереса. Кроме того, там выразили беспокойство по поводу повторяющихся обвинений в сторону России. Дипломаты выдвинули предположение, что «возможная российская агрессия против Украины» — это фальшивый лозунг», используемый британскими политиками. Президент РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность насчет возможного вступления Украины в НАТО. Он пояснил, что в таком случае за этим может последовать размещение там военных контингентов, баз и угрожающего России оружия. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ситуация с гражданской войной на Украине становится все более взрывоопасной из-за поддержки, которую оказывают некоторые страны НАТО и Великобритания. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне. «Ситуация с гражданской войной на Украине действительно становится все более взрывоопасной, учитывая безответственную и безоговорочную военную поддержку, которую некоторые страны НАТО и Великобритания, в частности, оказывают Киеву », — написано в заявлении, опубликованном на сайте посольства. В дипмиссии в очередной раз подчеркнули, что у России нет никакого желания нападать на Украину. В посольстве России отмечают, что для Запада разбирательства с Донбассом не представляют интереса. Кроме того, там выразили беспокойство по поводу повторяющихся обвинений в сторону России. Дипломаты выдвинули предположение, что «возможная российская агрессия против Украины» — это фальшивый лозунг», используемый британскими политиками. Президент РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность насчет возможного вступления Украины в НАТО. Он пояснил, что в таком случае за этим может последовать размещение там военных контингентов, баз и угрожающего России оружия.