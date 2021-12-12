Бастрыкин взял на контроль инцидент с самолетом над Черным морем

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Клипарт. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, авиация, чистка самолета
Самолет «Уральских авиалиний» сменил курс из-за неопознанного воздушного судна Фото:

Глава Следственного комитет РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах инцидента с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел из Екатеринбурга в Сочи, но был вынужден изменить курс из-за появления неизвестного самолета. Такая информация опубликована на сайте СК России.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Выменцу П.С. доложить об обстоятельствах инцидента в воздушном пространстве», — указано на сайте ведомства.

Инцидент произошел 11 декабря над Черным морем. Из-за неопознанного воздушного судна самолет «Уральских авиалиний», летевший из Екатеринбурга в Сочи, сменил курс. На борту лайнера находились более 160 человек.

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Глава Следственного комитет РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах инцидента с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел из Екатеринбурга в Сочи, но был вынужден изменить курс из-за появления неизвестного самолета. Такая информация опубликована на сайте СК России. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Выменцу П.С. доложить об обстоятельствах инцидента в воздушном пространстве», — указано на сайте ведомства. Инцидент произошел 11 декабря над Черным морем. Из-за неопознанного воздушного судна самолет «Уральских авиалиний», летевший из Екатеринбурга в Сочи, сменил курс. На борту лайнера находились более 160 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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