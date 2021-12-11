Борт «Уральских авиалиний» избежал столкновения над Черным морем

На борту самолета «Уральских авиалиний» находилось 160 пассажиров Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Екатеринбурга в Сочи, был вынужден изменить курс из-за появления неизвестного самолета. Инцидент произошел над Черным морем, в 50 километрах от берега, сообщает telegram-канал Aviaincidents.

«В 11.56 (мск) в зоне ответственности Ростовского РЦ ЕС ОрВД, неопознанное воздушное судно с кодом ответчика 3203, на эшелоне FL210, вошло в зону РПИ УРСС. В период с 11:56 до 12:06, для предотвращения нарушения интервалов эшелонирования, вынужденное изменение курса полета ВС рейсов SU-1136 и U6—219», — уточняет telegram-канал.

Отмечается, что на борту находилось 160 пассажиров. Самолет успешно приземлился в аэропорту Сочи. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации ответа не получено.