Путин заявил, что хочет личной встречи с Байденом

Владимир Путин выразил уверенность в скорой встрече с Джо Байденом Фото: Официальный сайт президента России kremlin.ru

В ходе переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом российский лидер заявил, что хочет лично увидится с Байденом. Путин выразил уверенность, что эта встреча обязательно состоится.

«Обязательно увидимся, мне бы этого очень хотелось», — заявил Путин в начале переговоров с Байденом. Его слова приводит программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил, что президенты условились провести еще одни переговоры в ближайшее время. Возможно, встреча также пройдет в формате видеоконференции. Песков отметил, что говорить о личной встрече Путина и Байдена пока рано.

Представитель президента подчеркнул, что переговоры между Путин и Байденом прошли в формате взаимного уважения. «Наши американские коллеги сразу после завершения беседы, в унисон друг другу, конечно, стали рассказывать про ужастики про то, как Байден пугал Путина, и так далее. Это не так. Разговор был взаимоуважительный. По-иному с Путиным разговаривать нельзя, он бы и не позвонил», — сказал Песков.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли 7 декабря в формате видеосвязи. В ходе переговоров президенты обсудили ситуацию на Украине. Путин также выразил надежду на продолжение диалога с США.