Путин рассказал о гражданской войне в России

В 1990-е годы в России была очень сложная экономическая ситуация, отметил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 1990-е годы в России шла полноценная гражданская война. Об этом заявил президент России Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на телеканале «Россия 1».

«Ситуация была очень сложной, и это касалось внутреннего состояния всего государства, всех его составляющих. Это касалось экономики, это касалось правоохранительной сферы и вооруженных сил. По сути, в стране шла гражданская война», — сказал Путин.

Президент также отметил, что для него, как и для большинства граждан, распад СССР стал настоящей трагедией. Ранее Путин рассказал, что в 1990-е годы ему даже пришлось подрабатывать таксистом.