Путин рассказал о гражданской войне в России

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
В 1990-е годы в России была очень сложная экономическая ситуация, отметил Владимир Путин Фото:

В 1990-е годы в России шла полноценная гражданская война. Об этом заявил президент России Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на телеканале «Россия 1».

«Ситуация была очень сложной, и это касалось внутреннего состояния всего государства, всех его составляющих. Это касалось экономики, это касалось правоохранительной сферы и вооруженных сил. По сути, в стране шла гражданская война», — сказал Путин.

Президент также отметил, что для него, как и для большинства граждан, распад СССР стал настоящей трагедией. Ранее Путин рассказал, что в 1990-е годы ему даже пришлось подрабатывать таксистом.

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В 1990-е годы в России шла полноценная гражданская война. Об этом заявил президент России Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на телеканале «Россия 1». «Ситуация была очень сложной, и это касалось внутреннего состояния всего государства, всех его составляющих. Это касалось экономики, это касалось правоохранительной сферы и вооруженных сил. По сути, в стране шла гражданская война», — сказал Путин. Президент также отметил, что для него, как и для большинства граждан, распад СССР стал настоящей трагедией. Ранее Путин рассказал, что в 1990-е годы ему даже пришлось подрабатывать таксистом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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