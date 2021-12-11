Президент РФ Владимир Путин сообщил, что работал таксистом в 1990-е годы. Такое заявление он сделал в интервью для фильма «Россия. Новейшая история», фрагмент которого был показан в субботу на телеканале «Россия-1».
«Приходилось подрабатывать и извозами. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — признался Путин журналистам.
Помимо этого, в рамках интервью для фильма Путин рассказал о сотруднике ЦРУ, «консультировавшем» правительство РФ в 1990-е годы. Президент заявил, что как минимум один кадровый сотрудник ЦРУ США был среди советников российского правительства.
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что работал таксистом в 1990-е годы. Такое заявление он сделал в интервью для фильма «Россия. Новейшая история», фрагмент которого был показан в субботу на телеканале «Россия-1». «Приходилось подрабатывать и извозами. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — признался Путин журналистам. Помимо этого, в рамках интервью для фильма Путин рассказал о сотруднике ЦРУ, «консультировавшем» правительство РФ в 1990-е годы. Президент заявил, что как минимум один кадровый сотрудник ЦРУ США был среди советников российского правительства.