11 декабря 2021

Путин признался, что работал таксистом в 1990-е годы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ХХ съезд партии
Президент отметил, что говорить на эту тему неприятно Фото:

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что работал таксистом в 1990-е годы. Такое заявление он сделал в интервью для фильма «Россия. Новейшая история», фрагмент которого был показан в субботу на телеканале «Россия-1».

«Приходилось подрабатывать и извозами. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — признался Путин журналистам.

Помимо этого, в рамках интервью для фильма Путин рассказал о сотруднике ЦРУ, «консультировавшем» правительство РФ в 1990-е годы. Президент заявил, что как минимум один кадровый сотрудник ЦРУ США был среди советников российского правительства.

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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что работал таксистом в 1990-е годы. Такое заявление он сделал в интервью для фильма «Россия. Новейшая история», фрагмент которого был показан в субботу на телеканале «Россия-1». «Приходилось подрабатывать и извозами. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — признался Путин журналистам. Помимо этого, в рамках интервью для фильма Путин рассказал о сотруднике ЦРУ, «консультировавшем» правительство РФ в 1990-е годы. Президент заявил, что как минимум один кадровый сотрудник ЦРУ США был среди советников российского правительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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