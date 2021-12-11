Путин признался, что работал таксистом в 1990-е годы. Видео

12 декабря 2021 в 02:33 Размер текста - 17 +

Президент отметил, что говорить на эту тему неприятно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин сообщил, что работал таксистом в 1990-е годы. Такое заявление он сделал в интервью для фильма «Россия. Новейшая история», фрагмент которого был показан в субботу на телеканале «Россия-1». «Приходилось подрабатывать и извозами. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — признался Путин журналистам. Помимо этого, в рамках интервью для фильма Путин рассказал о сотруднике ЦРУ, «консультировавшем» правительство РФ в 1990-е годы. Президент заявил, что как минимум один кадровый сотрудник ЦРУ США был среди советников российского правительства. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что работал таксистом в 1990-е годы. Такое заявление он сделал в интервью для фильма «Россия. Новейшая история», фрагмент которого был показан в субботу на телеканале «Россия-1». «Приходилось подрабатывать и извозами. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — признался Путин журналистам. Помимо этого, в рамках интервью для фильма Путин рассказал о сотруднике ЦРУ, «консультировавшем» правительство РФ в 1990-е годы. Президент заявил, что как минимум один кадровый сотрудник ЦРУ США был среди советников российского правительства.