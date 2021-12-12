Совбез РФ: США создают новую коалицию с безвольными партнерами

12 декабря 2021 в 20:50 Размер текста - 17 +

США создают аналог НАТО, с помощью которого лишат суверенные страны права принимать решения Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Соединенные штаты Америки создают цифровой альянс наподобие НАТО, который лишит суверенные государства права принимать самостоятельные решения. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов. «Идея здесь простая: хотите, чтобы Белый дом признал ваше государство демократическим, внедрите такие технологические стандарты, чтобы США было удобно защищать демократию у вас дома. Например, влиять на выборы в вашей стране или контролировать СМИ. Фактически закладываются основы для создания цифрового альянса наподобие НАТО, где у суверенных государств попросту отнимут право принимать решения и прикажут жить по правилам, которые им напишут», — сказал Аверьянов в интервью «Российской газете». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США пытаются сохранить за собой эксклюзивные права на демократию. По словам Песков, США делят страны исключительно на хорошие и плохие. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Соединенные штаты Америки создают цифровой альянс наподобие НАТО, который лишит суверенные государства права принимать самостоятельные решения. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов. «Идея здесь простая: хотите, чтобы Белый дом признал ваше государство демократическим, внедрите такие технологические стандарты, чтобы США было удобно защищать демократию у вас дома. Например, влиять на выборы в вашей стране или контролировать СМИ. Фактически закладываются основы для создания цифрового альянса наподобие НАТО, где у суверенных государств попросту отнимут право принимать решения и прикажут жить по правилам, которые им напишут», — сказал Аверьянов в интервью «Российской газете». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США пытаются сохранить за собой эксклюзивные права на демократию. По словам Песков, США делят страны исключительно на хорошие и плохие.