В ХМАО придет резкое похолодание до минус 40 градусов

В ХМАО температура ночью опустится до -39 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ХМАО ожидается резкое похолодание до -39 градусов. Вместе с этим синоптики обещают пасмурную погоду со снегом и ветер с порывами до 11 м/с. Прогноз погоды составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«В отдельных районах небольшой снег, изморозь. Ветер до 11 м/с. Температура ночью 13—18 градусов ниже нуля, при прояснениях до -32 градусов, днем 11—16 градусов мороза, по крайнему востоку до -29 градусов. Температура 14 декабря по западной половине 20—25 градусов ниже нуля ночью, местами до -39 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», морозы обойдут Ханты-Мансийск стороной, в течение недели средняя температура днем составит 6—9 градусов ниже нуля. Похолодание ожидается к концу недели — на выходных температура резко опустится до -25 градусов ночью. Синоптики обещают пасмурную погоду и небольшой снег на протяжении семи дней. Ветер будет достигать скорости 10 м/с.

В Сургуте средняя температура днем составит 7—10 градусов ниже нуля. Во вторник ночью ожидается похолодание до -28 градусов, однако после этого температура вернется к средним показателям. Специалисты обещают преимущественно пасмурную погоду с переменным снегом. В конце недели также ожидается похолодание.

В Нижневартовске Морозы начнутся с понедельника — температура резко опустится до -30 градусов ночью, а во вторник снизится еще на два градуса. Однако уже в среду и до конца недели средняя дневная температура составит минус 9—12 градусов. На протяжении недели ожидается переменная облачность со снегом и ветром с порывами до 12 м/с.

Ранее URA.RU писало, что в конце предыдущей недели в ХМАО пришло потепление. Тогда, после тридцатиградусных морозов, дневная температура поднялась до -4 градусов.