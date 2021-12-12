ЕС даст Белоруссии десятки миллионов евро для борьбы за свободу

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Евросоюз выделит белорусским СМИ 30 млн евро Фото:

Евросоюз намерен поддержать белорусские независимые СМИ и выделить 30 млн евро на поддержку свободы и демократии в стране. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Евросоюз поддерживает белорусский народ в его борьбе за свободу и демократию. Сегодня мы усиливаем нашу поддержку, выделяя дополнительно 30 млн евро на помощь в Белоруссии молодежи, независимым СМИ, покинувшим Белоруссию малым и средним предприятиям, деятелям культуры», — написала Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Ранее Белоруссия обвинила ЕС в нежелании искоренить миграционный кризис. Пресс-секретарь главы Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что Евросоюз не выполняет свои обещания.

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Евросоюз намерен поддержать белорусские независимые СМИ и выделить 30 млн евро на поддержку свободы и демократии в стране. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Евросоюз поддерживает белорусский народ в его борьбе за свободу и демократию. Сегодня мы усиливаем нашу поддержку, выделяя дополнительно 30 млн евро на помощь в Белоруссии молодежи, независимым СМИ, покинувшим Белоруссию малым и средним предприятиям, деятелям культуры», — написала Урсула фон дер Ляйен в Twitter. Ранее Белоруссия обвинила ЕС в нежелании искоренить миграционный кризис. Пресс-секретарь главы Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что Евросоюз не выполняет свои обещания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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