ЕС даст Белоруссии десятки миллионов евро для борьбы за свободу

Евросоюз выделит белорусским СМИ 30 млн евро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Евросоюз намерен поддержать белорусские независимые СМИ и выделить 30 млн евро на поддержку свободы и демократии в стране. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Евросоюз поддерживает белорусский народ в его борьбе за свободу и демократию. Сегодня мы усиливаем нашу поддержку, выделяя дополнительно 30 млн евро на помощь в Белоруссии молодежи, независимым СМИ, покинувшим Белоруссию малым и средним предприятиям, деятелям культуры», — написала Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Ранее Белоруссия обвинила ЕС в нежелании искоренить миграционный кризис. Пресс-секретарь главы Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что Евросоюз не выполняет свои обещания.