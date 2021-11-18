Беларусь обвинила ЕС в нежелании искоренить миграционный кризис

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У Беларуси есть претензии к ЕС Фото:
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Беспорядки на белорусско-польской границе

Европейский союз не выполняет договоренностей по урегулированию кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом заявила пресс-секретарь главы Беларуси Наталья Эйсмонт.

«Уже можно говорить о том, что работа миграционных служб Беларуси совместно с министерством иностранных дел дала результат. Мы выполняем свои обещания. Притом, что со стороны Евросоюза пока не выполнено ни одного обязательства», — передает telegram-канал «Пул первого» слова Эйсмонт.

Речь идет о предложенном президентом республики Александром Лукашенко механизме, о котором он говорил в ходе телефонного разговора с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. «ЕС создает гуманитарный коридор для 2 тысяч беженцев, которые находятся в лагере. Мы берем на себя обязательство содействовать остальным 5 тысячам вернуться на родину. И Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию», — заявила пресс-секретарь.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что для прекращения миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши Европа должна снять все свои санкции. Польша выступила за жесткие меры против мигрантов, скопившихся на границе, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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