Поезд Деда Мороза прибыл на железнодорожный вокзал в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
Состав с волшебником прибыл в 9 утра. В каждом городе запланирована праздничная программа. Можно посетить и сам поезд. Здесь запланирован специальный квест для детей, чаепитие, сладкий подарок от Деда Мороза.
Из-за коронавирусных ограничений, попасть на перрон и в вагоны можно только при наличии документов. Это QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании, а также ПЦР-тест с отрицательным результатом. Кроме того, потребуется документ, удостоверяющий личность.
Поезд Деда Мороза пробудет в Екатеринбурге до 18.00. После состав отправится дальше: 14 декабря его ждут в Ижевске, 15 декабря — в Казани. Закончится путешествие 14 января.
Поезд Деда Мороза прибыл на железнодорожный вокзал в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Состав с волшебником прибыл в 9 утра. В каждом городе запланирована праздничная программа. Можно посетить и сам поезд. Здесь запланирован специальный квест для детей, чаепитие, сладкий подарок от Деда Мороза. Из-за коронавирусных ограничений, попасть на перрон и в вагоны можно только при наличии документов. Это QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании, а также ПЦР-тест с отрицательным результатом. Кроме того, потребуется документ, удостоверяющий личность. Поезд Деда Мороза пробудет в Екатеринбурге до 18.00. После состав отправится дальше: 14 декабря его ждут в Ижевске, 15 декабря — в Казани. Закончится путешествие 14 января.