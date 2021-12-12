Дед Мороз приехал в Екатеринбург. Видео, фото

13 декабря 2021 в 09:24 Размер текста - 17 +

Поезд Деда Мороза пробудет в Екатеринбурге до 18.00 Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Поезд Деда Мороза прибыл на железнодорожный вокзал в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Состав с волшебником прибыл в 9 утра. В каждом городе запланирована праздничная программа. Можно посетить и сам поезд. Здесь запланирован специальный квест для детей, чаепитие, сладкий подарок от Деда Мороза. Из-за коронавирусных ограничений, попасть на перрон и в вагоны можно только при наличии документов. Это QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании, а также ПЦР-тест с отрицательным результатом. Кроме того, потребуется документ, удостоверяющий личность. Поезд Деда Мороза пробудет в Екатеринбурге до 18.00. После состав отправится дальше: 14 декабря его ждут в Ижевске, 15 декабря — в Казани. Закончится путешествие 14 января. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Поезд Деда Мороза прибыл на железнодорожный вокзал в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Состав с волшебником прибыл в 9 утра. В каждом городе запланирована праздничная программа. Можно посетить и сам поезд. Здесь запланирован специальный квест для детей, чаепитие, сладкий подарок от Деда Мороза. Из-за коронавирусных ограничений, попасть на перрон и в вагоны можно только при наличии документов. Это QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании, а также ПЦР-тест с отрицательным результатом. Кроме того, потребуется документ, удостоверяющий личность. Поезд Деда Мороза пробудет в Екатеринбурге до 18.00. После состав отправится дальше: 14 декабря его ждут в Ижевске, 15 декабря — в Казани. Закончится путешествие 14 января.