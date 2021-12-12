12 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

Дед Мороз приехал в Екатеринбург. Видео, фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поезд Деда Мороза на станции Пермь 2. Пермь, поезд деда мороза
Поезд Деда Мороза пробудет в Екатеринбурге до 18.00 Фото:

Поезд Деда Мороза прибыл на железнодорожный вокзал в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

Состав с волшебником прибыл в 9 утра. В каждом городе запланирована праздничная программа. Можно посетить и сам поезд. Здесь запланирован специальный квест для детей, чаепитие, сладкий подарок от Деда Мороза.

Из-за коронавирусных ограничений, попасть на перрон и в вагоны можно только при наличии документов. Это QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании, а также ПЦР-тест с отрицательным результатом. Кроме того, потребуется документ, удостоверяющий личность.

Поезд Деда Мороза пробудет в Екатеринбурге до 18.00. После состав отправится дальше: 14 декабря его ждут в Ижевске, 15 декабря — в Казани. Закончится путешествие 14 января.

Фото:
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Поезд Деда Мороза прибыл на железнодорожный вокзал в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Состав с волшебником прибыл в 9 утра. В каждом городе запланирована праздничная программа. Можно посетить и сам поезд. Здесь запланирован специальный квест для детей, чаепитие, сладкий подарок от Деда Мороза. Из-за коронавирусных ограничений, попасть на перрон и в вагоны можно только при наличии документов. Это QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании, а также ПЦР-тест с отрицательным результатом. Кроме того, потребуется документ, удостоверяющий личность. Поезд Деда Мороза пробудет в Екатеринбурге до 18.00. После состав отправится дальше: 14 декабря его ждут в Ижевске, 15 декабря — в Казани. Закончится путешествие 14 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...