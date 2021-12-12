На улице Луначарского в Екатеринбурге парализовано движение трамваев из-за аварии на пересечении с улицей Энгельса. Об этом URA.RU сообщили очевидцы происшествия.
«На улице Луначарского — Энгельса прямо на трамвайных путях столкнулись два автомобиля. Из-за этого не могут проехать как минимум четыре трамвая», — рассказал собеседник агентства.
Согласно сервису «Яндекс карты», перед перекрестком, где произошла авария, образовалась пробка длиной почти в километр. При этом рядом с местом ДТП произошли еще две аварии, сообщают пользователи сервиса.
URA.RU обратилось в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. Там не ответили на звонок корреспондента агентства.
На улице Луначарского в Екатеринбурге парализовано движение трамваев из-за аварии на пересечении с улицей Энгельса. Об этом URA.RU сообщили очевидцы происшествия. «На улице Луначарского — Энгельса прямо на трамвайных путях столкнулись два автомобиля. Из-за этого не могут проехать как минимум четыре трамвая», — рассказал собеседник агентства. Согласно сервису «Яндекс карты», перед перекрестком, где произошла авария, образовалась пробка длиной почти в километр. При этом рядом с местом ДТП произошли еще две аварии, сообщают пользователи сервиса. URA.RU обратилось в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. Там не ответили на звонок корреспондента агентства.