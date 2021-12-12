12 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

Авария в Екатеринбурге парализовала движение трамваев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Макаровский мост после реконструкции. Екатеринбург, низкопольный трамвай, трамвай увз
Движение трамваев на улице Луначарского остановлено из-за аварии (архивное фото) Фото:

На улице Луначарского в Екатеринбурге парализовано движение трамваев из-за аварии на пересечении с улицей Энгельса. Об этом URA.RU сообщили очевидцы происшествия.

«На улице Луначарского — Энгельса прямо на трамвайных путях столкнулись два автомобиля. Из-за этого не могут проехать как минимум четыре трамвая», — рассказал собеседник агентства.

Согласно сервису «Яндекс карты», перед перекрестком, где произошла авария, образовалась пробка длиной почти в километр. При этом рядом с местом ДТП произошли еще две аварии, сообщают пользователи сервиса.

URA.RU обратилось в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. Там не ответили на звонок корреспондента агентства.

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Фото:

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На улице Луначарского в Екатеринбурге парализовано движение трамваев из-за аварии на пересечении с улицей Энгельса. Об этом URA.RU сообщили очевидцы происшествия. «На улице Луначарского — Энгельса прямо на трамвайных путях столкнулись два автомобиля. Из-за этого не могут проехать как минимум четыре трамвая», — рассказал собеседник агентства. Согласно сервису «Яндекс карты», перед перекрестком, где произошла авария, образовалась пробка длиной почти в километр. При этом рядом с местом ДТП произошли еще две аварии, сообщают пользователи сервиса. URA.RU обратилось в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. Там не ответили на звонок корреспондента агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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