Челябинского воспитателя обвинили в избиении двухмесячного сына

Суд принял решение отпустить обвиняемую под подпиской о невыезде и надлежащем поведении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Воспитательницу детского сада в Челябинске обвинили в избиении двухмесячного сына. Женщина находилась в декрете, сообщили URA.RU пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«Расследуется уголовное дело по факту избиения матерью двухмесячного ребенка. Дело находится на контроле руководства управления», — сообщили URA.RU в СКР по региону.

9 декабря в областную детскую больницу с сотрясением головного мозга, ушибом головы и кровоизлиянием в мозг был доставлен двухмесячный ребенок. В ходе расследования выяснилось, что травмы ребенку нанесла собственная мать, которая ранее работала воспитателем в детском саду. По данным источника URA.RU, одной из причин ЧП стала послеродовая депрессия.

Женщину задержали. Следствие настаивало на взятии ее под стражу. Однако, суд принял решение отпустить обвиняемую под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.