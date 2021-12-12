12 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

Челябинского воспитателя обвинили в избиении двухмесячного сына

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Александру Орехову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, приговор, дело, судья, суд
Суд принял решение отпустить обвиняемую под подпиской о невыезде и надлежащем поведении Фото:

Воспитательницу детского сада в Челябинске обвинили в избиении двухмесячного сына. Женщина находилась в декрете, сообщили URA.RU пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«Расследуется уголовное дело по факту избиения матерью двухмесячного ребенка. Дело находится на контроле руководства управления», — сообщили URA.RU в СКР по региону.

9 декабря в областную детскую больницу с сотрясением головного мозга, ушибом головы и кровоизлиянием в мозг был доставлен двухмесячный ребенок. В ходе расследования выяснилось, что травмы ребенку нанесла собственная мать, которая ранее работала воспитателем в детском саду. По данным источника URA.RU, одной из причин ЧП стала послеродовая депрессия.

Женщину задержали. Следствие настаивало на взятии ее под стражу. Однако, суд принял решение отпустить обвиняемую под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Воспитательницу детского сада в Челябинске обвинили в избиении двухмесячного сына. Женщина находилась в декрете, сообщили URA.RU пресс-службе следственного управления СКР по региону. «Расследуется уголовное дело по факту избиения матерью двухмесячного ребенка. Дело находится на контроле руководства управления», — сообщили URA.RU в СКР по региону. 9 декабря в областную детскую больницу с сотрясением головного мозга, ушибом головы и кровоизлиянием в мозг был доставлен двухмесячный ребенок. В ходе расследования выяснилось, что травмы ребенку нанесла собственная мать, которая ранее работала воспитателем в детском саду. По данным источника URA.RU, одной из причин ЧП стала послеродовая депрессия. Женщину задержали. Следствие настаивало на взятии ее под стражу. Однако, суд принял решение отпустить обвиняемую под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...