11 декабря 2021
10 декабря 2021
09 декабря 2021

В Пермский край придет теплая погода

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города Пермь, зима, город пермь
Легкий морозец и снег ждет пермяков на этой неделе Фото:

Ближайшая неделя по прогнозам синоптиков в Пермском крае будет теплой. Морозным ожидается лишь понедельник, а средняя температура воздуха за неделю превысит норму.

«Предстоящая неделя в Пермском крае ожидается теплой. В среднем температура воздуха превысит норму на 4-5 градусов. Холодным будет лишь первый рабочий день, после чего значительно потеплеет. Количество осадков ожидается в пределах климатической нормы», — сообщается на сайте проекта «Метеоролог и Я».

В понедельник Прикамье останется под влиянием отступающего на юго-восток антициклона. Температура воздуха днем будет −10…−15 градусов. Во вторник потеплеет до −5…−10 градусов, а в конце рабочей недели до −2…−7.

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Ближайшая неделя по прогнозам синоптиков в Пермском крае будет теплой. Морозным ожидается лишь понедельник, а средняя температура воздуха за неделю превысит норму. «Предстоящая неделя в Пермском крае ожидается теплой. В среднем температура воздуха превысит норму на 4-5 градусов. Холодным будет лишь первый рабочий день, после чего значительно потеплеет. Количество осадков ожидается в пределах климатической нормы», — сообщается на сайте проекта «Метеоролог и Я». В понедельник Прикамье останется под влиянием отступающего на юго-восток антициклона. Температура воздуха днем будет −10…−15 градусов. Во вторник потеплеет до −5…−10 градусов, а в конце рабочей недели до −2…−7.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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