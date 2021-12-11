В Пермский край придет теплая погода

Легкий морозец и снег ждет пермяков на этой неделе Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ближайшая неделя по прогнозам синоптиков в Пермском крае будет теплой. Морозным ожидается лишь понедельник, а средняя температура воздуха за неделю превысит норму.

«Предстоящая неделя в Пермском крае ожидается теплой. В среднем температура воздуха превысит норму на 4-5 градусов. Холодным будет лишь первый рабочий день, после чего значительно потеплеет. Количество осадков ожидается в пределах климатической нормы», — сообщается на сайте проекта «Метеоролог и Я».

В понедельник Прикамье останется под влиянием отступающего на юго-восток антициклона. Температура воздуха днем будет −10…−15 градусов. Во вторник потеплеет до −5…−10 градусов, а в конце рабочей недели до −2…−7.