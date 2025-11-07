Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Работа

Топ-менеджеру пермской строительной фирмы занижали и задерживали зарплату

ГУФССП: Пермяк отсудил у бывшего работодателя более 750 тысяч рублей
07 ноября 2025 в 16:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Работник принял решение уволиться и обратиться в суд

Работник принял решение уволиться и обратиться в суд

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае бывший сотрудник компании, которая занимается поставкой и монтажом промышленного оборудования, через суд добился взыскания с работодателя более 750 тысяч рублей. Мужчина 44 лет в 2022 году устроился в фирму на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству и новым проектам.

«В течение некоторого времени зарплата выплачивалась ему своевременно и в полном объеме, однако впоследствии работодатель стал уменьшать размер выплат и нарушать сроки их перечисления. В результате работник принял решение уволиться и обратиться в суд. Там произвели расчет недополученных средств и вынесли решение о взыскании с организации образовавшейся задолженности», —  сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю на официальном сайте. 

В итоговую сумму свыше 750 тысяч рублей вошли долг по заработной плате, компенсации за ее задержку и за неиспользованный отпуск, моральный вред, а также расходы на оплату услуг адвоката. Для обеспечения исполнения судебного решения банковские счета компании были арестованы, после чего вся сумма была взыскана.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал