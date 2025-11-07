Топ-менеджеру пермской строительной фирмы занижали и задерживали зарплату

Работник принял решение уволиться и обратиться в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае бывший сотрудник компании, которая занимается поставкой и монтажом промышленного оборудования, через суд добился взыскания с работодателя более 750 тысяч рублей. Мужчина 44 лет в 2022 году устроился в фирму на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству и новым проектам.

«В течение некоторого времени зарплата выплачивалась ему своевременно и в полном объеме, однако впоследствии работодатель стал уменьшать размер выплат и нарушать сроки их перечисления. В результате работник принял решение уволиться и обратиться в суд. Там произвели расчет недополученных средств и вынесли решение о взыскании с организации образовавшейся задолженности», — сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю на официальном сайте.