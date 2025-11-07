Вице-премьер правительства РФ, экс-губернатор Прикамья Юрий Трутнев во время одной из своих поездок в ДНР попал под обстрел. Статусному чиновнику вместе с сопровождавшими его военнослужащими российской армии пришлось укрыться в доме и взять в руки оружие, чтобы отстреливаться от ВСУ. Об в своем telegram-канале рассказал военный корреспондент Семен Пегов, известный как WarGonzo. Во время беседы с полпредом он поинтересовался, почему бойцы дали дому в Угледаре негласное название «Дом Трутнева».

Трутнев подтвердил, что в одной из рабочих командировок ему пришлось взять в руки оружие. «Я работал из этого дома, под Угледаром. От дома этого уже почти ничего не осталось, обстреливали нас там не раз, и не два […]. Вы знаете, я не хочу бравировать. Это будет неправильно и не по-честному. Но, не было ощущения, что кто-то нас победит. Ну, стреляла БМП от души, сколько у нее боекомплекта было. Потом я вышел [по рации] на своих друзей, в командовании, говорю: „Мужики, а можно БПМ утихомирить?“. Они мне говорят: „Не, Юрий Петрович. Если бы был танк, мы бы ударили, а с БМП вы сами там разбирайтесь. Ну, мы, конечно, еще удивились, но разобрались. Просто привезли в следующую поездку дрон, и „успокоили““, — рассказал Трутнев.