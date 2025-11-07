Пермяк заказал кухонный гарнитур, но остался без денег и мебели
Попытки добиться возврата денег и выплаты неустойки не увенчались успехом — претензии остались без ответа
Мотовилихинский районный суд Перми вынес решение в пользу пермяка. И взыскал с индивидуального предпринимателя порядка 400 тысяч рублей за срыв сроков поставки корпусной мебели.
«Инцидент произошел в октябре 2024 года. Покупатель заключил договор с ИП на изготовление кухонного гарнитура и перечислил предоплату в сумме 136 тысяч рублей. Согласно условиям договора, мебель должна была быть готова в определенный срок, однако обязательства не были выполнены. Попытки добиться возврата денег и выплаты неустойки не увенчались успехом — претензии остались без ответа. В связи с этим истец был вынужден обратиться в суд для защиты своих прав», — сообщает Пермский краевой суд в соцсети «ВКонтакте».
В ходе рассмотрения дела установлено, что ИП допустил существенное нарушение условий договора. В результате суд постановил взыскать с ответчика предоплату, неустойку за несвоевременное выполнение работ — 48 тысяч рублей и еще столько же за несвоевременное удовлетворение требования потребителя. А также проценты за пользование чужими деньгами — около 14 тысяч рублей, компенсацию морального вреда — 10 тысяч рублей и штраф — 128,5 тысяч рублей.
