В Пермском крае выбрали руководство нового крайизбиркома

13 декабря 2021 в 10:53 Размер текста - 17 +

Новый состав краевой избирательной комиссии впервые собрался в новом составе Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Избирательная комиссия Пермского края 13 декабря провела первое заседание в новом составе. Председателем избиркома единогласно был выбран Игорь Вагин, передает корреспондент URA.RU. «Пермский край всегда откликался на новации. Одним из первых внедрил систему сбора подписей через „Госуслуги“, одним из первых внедрил систему автоматической проверки подписей», — заявил в начале заседании член ЦИК РФ Евгений Шевченко, подводя итоги прошлого созыва комиссии. По его словам, за период 2016—2021 годов комиссия провела 487 избирательных кампаний. Кандидатуру Вагина на должность председателя ранее рекомендовал ЦИК РФ. Он возглавляет комиссию уже третьего созыва, начиная с февраля 2014 года. В 2016 году, когда закончился срок полномочий комиссии, Вагин был переназначен. Заместителем председателя комиссии остался Сергей Пономарев, секретарем Татьяна Любарская. Решения также были единогласными. Полномочия нового созыва комиссии истекают в 2026 году. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Избирательная комиссия Пермского края 13 декабря провела первое заседание в новом составе. Председателем избиркома единогласно был выбран Игорь Вагин, передает корреспондент URA.RU. «Пермский край всегда откликался на новации. Одним из первых внедрил систему сбора подписей через „Госуслуги“, одним из первых внедрил систему автоматической проверки подписей», — заявил в начале заседании член ЦИК РФ Евгений Шевченко, подводя итоги прошлого созыва комиссии. По его словам, за период 2016—2021 годов комиссия провела 487 избирательных кампаний. Кандидатуру Вагина на должность председателя ранее рекомендовал ЦИК РФ. Он возглавляет комиссию уже третьего созыва, начиная с февраля 2014 года. В 2016 году, когда закончился срок полномочий комиссии, Вагин был переназначен. Заместителем председателя комиссии остался Сергей Пономарев, секретарем Татьяна Любарская. Решения также были единогласными. Полномочия нового созыва комиссии истекают в 2026 году.