В Пермском крае выбрали руководство нового крайизбиркома

Избирательная комиссия Пермского края 13 декабря провела первое заседание в новом составе. Председателем избиркома единогласно был выбран Игорь Вагин, передает корреспондент URA.RU.
«Пермский край всегда откликался на новации. Одним из первых внедрил систему сбора подписей через „Госуслуги“, одним из первых внедрил систему автоматической проверки подписей», — заявил в начале заседании член ЦИК РФ Евгений Шевченко, подводя итоги прошлого созыва комиссии. По его словам, за период 2016—2021 годов комиссия провела 487 избирательных кампаний.
Кандидатуру Вагина на должность председателя ранее рекомендовал ЦИК РФ. Он возглавляет комиссию уже третьего созыва, начиная с февраля 2014 года. В 2016 году, когда закончился срок полномочий комиссии, Вагин был переназначен. Заместителем председателя комиссии остался Сергей Пономарев, секретарем Татьяна Любарская. Решения также были единогласными. Полномочия нового созыва комиссии истекают в 2026 году.
Избирательная комиссия Пермского края 13 декабря провела первое заседание в новом составе. Председателем избиркома единогласно был выбран Игорь Вагин, передает корреспондент URA.RU. «Пермский край всегда откликался на новации. Одним из первых внедрил систему сбора подписей через „Госуслуги“, одним из первых внедрил систему автоматической проверки подписей», — заявил в начале заседании член ЦИК РФ Евгений Шевченко, подводя итоги прошлого созыва комиссии. По его словам, за период 2016—2021 годов комиссия провела 487 избирательных кампаний. Кандидатуру Вагина на должность председателя ранее рекомендовал ЦИК РФ. Он возглавляет комиссию уже третьего созыва, начиная с февраля 2014 года. В 2016 году, когда закончился срок полномочий комиссии, Вагин был переназначен. Заместителем председателя комиссии остался Сергей Пономарев, секретарем Татьяна Любарская. Решения также были единогласными. Полномочия нового созыва комиссии истекают в 2026 году.