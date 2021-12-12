12 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

В Тюменской области мэру угрожали ножом. «Я тебе сейчас голову отрежу»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему криминал. Курган, убийство, нападение, кухонный нож, нож, криминал, рука с ножом, бытовое насилие
Нетрезвый селянин взялся за нож и пообещал отрезать голову главе администрации Фото:

Главе Новоберезовского сельского поселения (Аромашевский район Тюменской области) Михаилу Сухорукову угрожали отрезать голову за то, что он решил проверить условия жизни матери и малолетнего ребенка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Голышмановсокго районного суда.

«Глава Новоберезовского сельского поселения Михаил Сухоруков прибыли на адрес, где проживает Виктор Черепков. Последний стал вести себя агрессивно. С ножом в руках он высказывал угрозы убийством в отношении чиновника: „Я тебе сейчас голову отрежу“. Также мужчина говорил, что перережет главе горло, вспорет живот», — рассказали URA.RU в пресс-службе Голышмановского районного суда.

В момент конфликта в квартире находилась женщина с малолетним ребенком. Она недавно приехала в село Новоберезовка, и в администрацию сообщили, что женщина появляется с малышом в общественных местах по ночам. Чтобы проверить данные и узнать, нужна ли матери помощь, мэр вместе с социальным работником приехали к Черепкову.

В момент визита мужчина был пьян. Кроме того, у него была давняя обида на администрацию: он неоднократно обращался к властям по поводу ремонта квартиры, но безуспешно. Суд квалифицировал действия Черепкова как угрозу применения насилия. Его приговорили к штрафу в 6 000 рублей.

«Черепков принес мне извинения — и до суда, и в процессе. Он был зол из-за ремонта, однако это полномочия администрации района, не мои. Я пытался объяснить, но так как мужчина был нетрезв, случился конфликт. В целом у нас на территории проживают адекватные люди, которые идут навстречу администрации. Но в семье, как говорится, не без урода», — рассказал URA.RU глава Новоберезовского поселения Михаил Сухоруков.

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Главе Новоберезовского сельского поселения (Аромашевский район Тюменской области) Михаилу Сухорукову угрожали отрезать голову за то, что он решил проверить условия жизни матери и малолетнего ребенка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Голышмановсокго районного суда. «Глава Новоберезовского сельского поселения Михаил Сухоруков прибыли на адрес, где проживает Виктор Черепков. Последний стал вести себя агрессивно. С ножом в руках он высказывал угрозы убийством в отношении чиновника: „Я тебе сейчас голову отрежу“. Также мужчина говорил, что перережет главе горло, вспорет живот», — рассказали URA.RU в пресс-службе Голышмановского районного суда. В момент конфликта в квартире находилась женщина с малолетним ребенком. Она недавно приехала в село Новоберезовка, и в администрацию сообщили, что женщина появляется с малышом в общественных местах по ночам. Чтобы проверить данные и узнать, нужна ли матери помощь, мэр вместе с социальным работником приехали к Черепкову. В момент визита мужчина был пьян. Кроме того, у него была давняя обида на администрацию: он неоднократно обращался к властям по поводу ремонта квартиры, но безуспешно. Суд квалифицировал действия Черепкова как угрозу применения насилия. Его приговорили к штрафу в 6 000 рублей. «Черепков принес мне извинения — и до суда, и в процессе. Он был зол из-за ремонта, однако это полномочия администрации района, не мои. Я пытался объяснить, но так как мужчина был нетрезв, случился конфликт. В целом у нас на территории проживают адекватные люди, которые идут навстречу администрации. Но в семье, как говорится, не без урода», — рассказал URA.RU глава Новоберезовского поселения Михаил Сухоруков.
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