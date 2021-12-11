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ЯНАО ждет холодная снежная неделя

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, зима, снегопад, плотинка
В ЯНАО синоптики прогнозируют похолодание до -36 градусов Фото:

В ЯНАО во время рабочей недели ожидается пасмурно-снежная погода с температурой до -36 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«В понедельник 13 декабря ожидается температура воздуха до -36 градусов с выпадением местами осадков в виде снега, ветер юго-западный от 4-9 метров в секунду. Во вторник температура воздуха опустится до -28 градусов, а в среду до -18. Сила ветра составит до 10 метров в секунду, местами возможны прорывы до 18 метров в секунду», — сообщают метеорологи.

По данным Gismeteo в ЯНАО ожидается потепление до -18 градусов с выпадением осадков в виде снега. Сила ветра составит 6 метров в секунду, а местами прогнозируется падение температуры до -26 градусов.

Ранее URA.RU сообщало, что на прошлой неделе в ЯНАО прошли морозы до -36 градусов с дальнейшим потеплением до -10. В выходные температура воздуха опустилась до -36 градусов.

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В ЯНАО во время рабочей недели ожидается пасмурно-снежная погода с температурой до -36 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. «В понедельник 13 декабря ожидается температура воздуха до -36 градусов с выпадением местами осадков в виде снега, ветер юго-западный от 4-9 метров в секунду. Во вторник температура воздуха опустится до -28 градусов, а в среду до -18. Сила ветра составит до 10 метров в секунду, местами возможны прорывы до 18 метров в секунду», — сообщают метеорологи. По данным Gismeteo в ЯНАО ожидается потепление до -18 градусов с выпадением осадков в виде снега. Сила ветра составит 6 метров в секунду, а местами прогнозируется падение температуры до -26 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что на прошлой неделе в ЯНАО прошли морозы до -36 градусов с дальнейшим потеплением до -10. В выходные температура воздуха опустилась до -36 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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