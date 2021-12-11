ЯНАО ждет холодная снежная неделя

В ЯНАО синоптики прогнозируют похолодание до -36 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО во время рабочей недели ожидается пасмурно-снежная погода с температурой до -36 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«В понедельник 13 декабря ожидается температура воздуха до -36 градусов с выпадением местами осадков в виде снега, ветер юго-западный от 4-9 метров в секунду. Во вторник температура воздуха опустится до -28 градусов, а в среду до -18. Сила ветра составит до 10 метров в секунду, местами возможны прорывы до 18 метров в секунду», — сообщают метеорологи.

По данным Gismeteo в ЯНАО ожидается потепление до -18 градусов с выпадением осадков в виде снега. Сила ветра составит 6 метров в секунду, а местами прогнозируется падение температуры до -26 градусов.

Ранее URA.RU сообщало, что на прошлой неделе в ЯНАО прошли морозы до -36 градусов с дальнейшим потеплением до -10. В выходные температура воздуха опустилась до -36 градусов.