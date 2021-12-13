Свердловским школам закрыли доступ к странице Путина в Википедии

13 декабря 2021 в 15:33 Размер текста - 17 +

Биография Владимира Путина стала недоступной для свердловских учителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Учительница одной из школ Екатеринбурга пожаловалась, что при подготовке материала к уроку истории не смогла воспользоваться Википедией и посмотреть биографию президента РФ Владимира Путина. Доступ на сайт оказался закрыт. Об этом URA.RU сообщила преподаватель истории, которая пожелала остаться анонимом. «Я готовила материал по уроку истории. Мне нужно было воспользоваться рабочим компьютером. Зашла на сайт Википедии. Ввела в поисковой строке „Владимир Путин“ и все. Информация оказалась недоступной. Я проделала те же действия снова, и опять то же самое», — посетовала педагог. По словам женщины, другие страницы работают в штатном режиме. «Мы подключены к сети „Ростелеком“, который фильтрует информацию, чтобы дети не пользовались нежелательными страницами. Но почему под запрет попала страничка о нашем президенте, не понимаю», — пожаловать горожанка. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу «Ростелекома». На момент публикации ответа не поступило. Фото предоставлено читателем URA.RU Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Учительница одной из школ Екатеринбурга пожаловалась, что при подготовке материала к уроку истории не смогла воспользоваться Википедией и посмотреть биографию президента РФ Владимира Путина. Доступ на сайт оказался закрыт. Об этом URA.RU сообщила преподаватель истории, которая пожелала остаться анонимом. «Я готовила материал по уроку истории. Мне нужно было воспользоваться рабочим компьютером. Зашла на сайт Википедии. Ввела в поисковой строке „Владимир Путин“ и все. Информация оказалась недоступной. Я проделала те же действия снова, и опять то же самое», — посетовала педагог. По словам женщины, другие страницы работают в штатном режиме. «Мы подключены к сети „Ростелеком“, который фильтрует информацию, чтобы дети не пользовались нежелательными страницами. Но почему под запрет попала страничка о нашем президенте, не понимаю», — пожаловать горожанка. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу «Ростелекома». На момент публикации ответа не поступило.