Главу центра занятости Тюмени наказали после жалоб подчиненных

Оксана Астафьева получила выговор от начальства (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор Центра занятости Тюмени и Тюменского района Оксана Астафьева получила выговор после проверки, проведенной из-за жалоб сотрудников учреждения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента труда и занятости региона.

«По результатам обращений сотрудников Центра занятости Тюмени и Тюменского района была проведена проверка. В результате Оксана Астафьева получила дисциплинарное взыскание в виде выговора», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента труда и занятости региона.

Ранее агентство писало, что сотрудники Центра занятости пожаловались на большой объем работы и необходимость трудиться допоздна. Позднее в СМИ также появилась аудиозапись, на которой, предположительно, директор Центра Оксана Астафьева общается с подчиненными на повышенных тонах, с использованием нецензурной лексики.

Информацию агентству частично подтвердили в самом Центре занятости. Там отметили, что часть сотрудников работают на условиях ненормированного дня. Причем за это они не получают доплат, но имеют право на дополнительные дни отпуска.

Получить комментарий самой Оксаны Астафьевой не удалось. На звонки агентства она не ответила. Как сообщало URA.RU, в должность Астафьева вступила в конце марта 2021 года, заменив в кресле руководителя Ирину Микрюкову.