Тюменцы напуганы стаей агрессивных бездомных собак

Жители Ишима сообщили о стае агрессивных бездомных собак Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Жители Ишима боятся выходить на улицу из-за стаи собак, которые нападают на людей. Об этом они рассказали в паблике «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте». По их словам, несмотря на то, что животные чипированы, они ведут себя агрессивно и нападают на людей.

«Страшно ходить по улицам! На моих глазах эта стая чуть ли не напала на девушку, идущую в нескольких метрах от меня. И вы считаете, что это нормально? Хочу напомнить, что на улице Ленина, находятся два образовательных учреждения. Может кто-нибудь, написать в комментариях, куда необходимо обращаться с этой проблемой? Да, я ничего не говорю, они привитые и у каждой собаки на ухе висел чип, но это не отменяет того факта, что они очень агрессивные», — сообщает автор публикации.

В комментариях к записи пользователи подтвердили, что в Ишиме действительно есть агрессивно настроенные бездомные собаки. «Агрессии не было, ходила каждый день мимо. В один момент, раз, и укусила. И еще несколько человек», — отметила Татьяна Андреева. «А вы им хоть раз объедки вынесли бы, глядишь, они бы не лаяли, а хвостами виляли. Добрее надо быть», — считает Ирина Печенкина. «Есть ультразвуковые отпугиватели собак. Без вреда животным себя можете защитить», — добавила Анна Прокопцева.

В администрации Ишима URA.RU сообщили, что в городе нет проблем с бездомными собаками. «Контроль за животными организован. В городе есть соответствующий питомник. В случае нападения собак на людей, нужно обращаться в соответствующие службы», — пояснили там агентству.