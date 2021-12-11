Бизнесмена в ЯНАО наказали за попытку нажиться на жителях

Предприниматель отделался штрафом за торговлю продуктами по повышенным ценам Фото: Анна Майорова © URA.RU

В магазине «Удача» в Салехарде (ЯНАО) продавали продукты питания первой необходимости по завышенной цене. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.

«Прокуратура г. Салехарда провела проверку в сфере ценообразования на продукты питания первой необходимости. Установлено, что в магазине „Удача“ при формировании розничных цен завышены предельные торговые надбавки на социально значимые товары», — говорится в сообщении прокуратуры.

По результатам прокурорской проверки индивидуальный предприниматель устранил нарушения в магазине. Также в отношении его было возбуждено дело об административном правонарушении по факту нарушения порядка ценообразования и назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в магазинах Надыма продавали просроченные продукты. Помимо этого, активистами «Народного контроля» были зафиксированы добавление лишних позиций в чек.