11 декабря 2021
10 декабря 2021
09 декабря 2021

Бизнесмена в ЯНАО наказали за попытку нажиться на жителях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Доставка праздничных продуктовых Пасхальных наборов Православной службой милосердия Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, продукты, гуманитарная помощь, гречка, подсолнечное масло, тушенка, еда, прожиточный минимум, гречка с тушенкой, продукты питания, продуктовые наборы
Предприниматель отделался штрафом за торговлю продуктами по повышенным ценам Фото:

В магазине «Удача» в Салехарде (ЯНАО) продавали продукты питания первой необходимости по завышенной цене. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.

«Прокуратура г. Салехарда провела проверку в сфере ценообразования на продукты питания первой необходимости. Установлено, что в магазине „Удача“ при формировании розничных цен завышены предельные торговые надбавки на социально значимые товары», — говорится в сообщении прокуратуры.

По результатам прокурорской проверки индивидуальный предприниматель устранил нарушения в магазине. Также в отношении его было возбуждено дело об административном правонарушении по факту нарушения порядка ценообразования и назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в магазинах Надыма продавали просроченные продукты. Помимо этого, активистами «Народного контроля» были зафиксированы добавление лишних позиций в чек.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В магазине «Удача» в Салехарде (ЯНАО) продавали продукты питания первой необходимости по завышенной цене. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. «Прокуратура г. Салехарда провела проверку в сфере ценообразования на продукты питания первой необходимости. Установлено, что в магазине „Удача“ при формировании розничных цен завышены предельные торговые надбавки на социально значимые товары», — говорится в сообщении прокуратуры. По результатам прокурорской проверки индивидуальный предприниматель устранил нарушения в магазине. Также в отношении его было возбуждено дело об административном правонарушении по факту нарушения порядка ценообразования и назначен штраф в размере 50 тыс. рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в магазинах Надыма продавали просроченные продукты. Помимо этого, активистами «Народного контроля» были зафиксированы добавление лишних позиций в чек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...