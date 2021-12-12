Силовик из Петербурга занял пост в свердловской прокуратуре

Александр Дуркин занял пост первого зампрокурора Свердловской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Бывший прокурор Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Александр Дуркин назначен первым заместителем прокурора Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве.

«Александр Анатольевич назначен новым первым зампрокурора», — рассказал собеседник агентства. Он удивился резкому карьерному росту Дуркина, который до этого занимал до этого высокие посты лишь в районной прокуратуре. Пост в свердловской прокуратуре был свободен после ухода на пенсию Владимира Маленьких.

URA.RU обратилось в пресс-службу Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу (УрФО). Там не ответили на звонок корреспондента агентства. В ведомство направлен официальный запрос.

В 2013 году Дуркин был назначен на пост прокурора Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. До этого он занимал аналогичный пост в прокуратуре Колпинского района города. Ранее его деятельность не была связана с регионами УрФО.