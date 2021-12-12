12 декабря 2021
11 декабря 2021

Силовик из Петербурга занял пост в свердловской прокуратуре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вице-губернатор Анатолий Векшин на встрече с редакторами муниципальных газет и главами муниципалитетов. Челябинск, чиновник, портфель
Александр Дуркин занял пост первого зампрокурора Свердловской области Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Бывший прокурор Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Александр Дуркин назначен первым заместителем прокурора Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве.

«Александр Анатольевич назначен новым первым зампрокурора», — рассказал собеседник агентства. Он удивился резкому карьерному росту Дуркина, который до этого занимал до этого высокие посты лишь в районной прокуратуре. Пост в свердловской прокуратуре был свободен после ухода на пенсию Владимира Маленьких.

URA.RU обратилось в пресс-службу Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу (УрФО). Там не ответили на звонок корреспондента агентства. В ведомство направлен официальный запрос.

В 2013 году Дуркин был назначен на пост прокурора Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. До этого он занимал аналогичный пост в прокуратуре Колпинского района города. Ранее его деятельность не была связана с регионами УрФО.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывший прокурор Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Александр Дуркин назначен первым заместителем прокурора Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве. «Александр Анатольевич назначен новым первым зампрокурора», — рассказал собеседник агентства. Он удивился резкому карьерному росту Дуркина, который до этого занимал до этого высокие посты лишь в районной прокуратуре. Пост в свердловской прокуратуре был свободен после ухода на пенсию Владимира Маленьких. URA.RU обратилось в пресс-службу Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу (УрФО). Там не ответили на звонок корреспондента агентства. В ведомство направлен официальный запрос. В 2013 году Дуркин был назначен на пост прокурора Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. До этого он занимал аналогичный пост в прокуратуре Колпинского района города. Ранее его деятельность не была связана с регионами УрФО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...