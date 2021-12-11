11 декабря 2021
10 декабря 2021

В Перми 200 гектаров земли отдают под особую территорию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зимняя природа. Урал, зима, зимний лес, северный урал, зимний урал, урал зимой
Площадь парка «Южный лес» где растет самая крупная ель, превысит 200 гектаров Фото:

В Мотовилихинском районе Перми предполагается создание парка. Его площадь составит 218 гектаров. Проект решения о создании особо охраняемой природной территории внес на рассмотрение депутатов думы Перми глава города Алексей Демкин. Документ размещен на сайте представительного органа.

«Создать в городе Перми особо охраняемую природную территорию местного значения — экологический парк „Южный лес“. Рекомендовать администрации города Перми до 01.02.2022 года направить сведения об экологическом парке „Южный лес“ в государственный кадастр недвижимости», — сказано в проекте решения.

По информации мэрии Перми, «Южный лес» располагается вблизи микрорайона Архиерейка между рек Большая и Малая Ива. Здесь обнаружены редкие для города экосистемы темнохвойных лесов, а также самая крупная ель в черте городских лесов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Мотовилихинском районе Перми предполагается создание парка. Его площадь составит 218 гектаров. Проект решения о создании особо охраняемой природной территории внес на рассмотрение депутатов думы Перми глава города Алексей Демкин. Документ размещен на сайте представительного органа. «Создать в городе Перми особо охраняемую природную территорию местного значения — экологический парк „Южный лес“. Рекомендовать администрации города Перми до 01.02.2022 года направить сведения об экологическом парке „Южный лес“ в государственный кадастр недвижимости», — сказано в проекте решения. По информации мэрии Перми, «Южный лес» располагается вблизи микрорайона Архиерейка между рек Большая и Малая Ива. Здесь обнаружены редкие для города экосистемы темнохвойных лесов, а также самая крупная ель в черте городских лесов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...