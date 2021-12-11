В Перми 200 гектаров земли отдают под особую территорию

В Мотовилихинском районе Перми предполагается создание парка. Его площадь составит 218 гектаров. Проект решения о создании особо охраняемой природной территории внес на рассмотрение депутатов думы Перми глава города Алексей Демкин. Документ размещен на сайте представительного органа.
«Создать в городе Перми особо охраняемую природную территорию местного значения — экологический парк „Южный лес“. Рекомендовать администрации города Перми до 01.02.2022 года направить сведения об экологическом парке „Южный лес“ в государственный кадастр недвижимости», — сказано в проекте решения.
По информации мэрии Перми, «Южный лес» располагается вблизи микрорайона Архиерейка между рек Большая и Малая Ива. Здесь обнаружены редкие для города экосистемы темнохвойных лесов, а также самая крупная ель в черте городских лесов.
В Мотовилихинском районе Перми предполагается создание парка. Его площадь составит 218 гектаров. Проект решения о создании особо охраняемой природной территории внес на рассмотрение депутатов думы Перми глава города Алексей Демкин. Документ размещен на сайте представительного органа. «Создать в городе Перми особо охраняемую природную территорию местного значения — экологический парк „Южный лес“. Рекомендовать администрации города Перми до 01.02.2022 года направить сведения об экологическом парке „Южный лес“ в государственный кадастр недвижимости», — сказано в проекте решения. По информации мэрии Перми, «Южный лес» располагается вблизи микрорайона Архиерейка между рек Большая и Малая Ива. Здесь обнаружены редкие для города экосистемы темнохвойных лесов, а также самая крупная ель в черте городских лесов.