В Перми 200 гектаров земли отдают под особую территорию

13 декабря 2021 в 14:30 Размер текста - 17 +

Площадь парка «Южный лес» где растет самая крупная ель, превысит 200 гектаров Фото: Сергей Шадрин © URA.RU В Мотовилихинском районе Перми предполагается создание парка. Его площадь составит 218 гектаров. Проект решения о создании особо охраняемой природной территории внес на рассмотрение депутатов думы Перми глава города Алексей Демкин. Документ размещен на сайте представительного органа. «Создать в городе Перми особо охраняемую природную территорию местного значения — экологический парк „Южный лес“. Рекомендовать администрации города Перми до 01.02.2022 года направить сведения об экологическом парке „Южный лес“ в государственный кадастр недвижимости», — сказано в проекте решения. По информации мэрии Перми, «Южный лес» располагается вблизи микрорайона Архиерейка между рек Большая и Малая Ива. Здесь обнаружены редкие для города экосистемы темнохвойных лесов, а также самая крупная ель в черте городских лесов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Мотовилихинском районе Перми предполагается создание парка. Его площадь составит 218 гектаров. Проект решения о создании особо охраняемой природной территории внес на рассмотрение депутатов думы Перми глава города Алексей Демкин. Документ размещен на сайте представительного органа. «Создать в городе Перми особо охраняемую природную территорию местного значения — экологический парк „Южный лес“. Рекомендовать администрации города Перми до 01.02.2022 года направить сведения об экологическом парке „Южный лес“ в государственный кадастр недвижимости», — сказано в проекте решения. По информации мэрии Перми, «Южный лес» располагается вблизи микрорайона Архиерейка между рек Большая и Малая Ива. Здесь обнаружены редкие для города экосистемы темнохвойных лесов, а также самая крупная ель в черте городских лесов.