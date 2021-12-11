В ХМАО требуют пересмотреть приговор для сына олигарха

Родственники девушки, погибшей из-за обрушения конструкции с мониторами в караоке-клубе Сургута, считают слишком мягким условное наказание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Родственники сургутянки Татьяны Прохоренко, которая погибла в караоке-клубе Gallery Club из-за обрушения металлоконструкций с телемониторами, подали апелляцию на приговор суда в отношении собственника заведения Семена Копайгоры, сына югорского олигарха Андрея Копайгоры. Родных не устроило наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Об этом рассказала мать Елена Елисеева покойной в эфире программы «Человек и закон» на «Первом канале».

«Вся наша семья, знакомые и близкие находятся в шоке. Гибель моей дочери обесценена до такой степени, что человеку, который в этом виновен дали три года условно», — рассказала Елисеева.

Копайгору-младшего обвиняли по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) после падения конструкции с закрепленными мониторами на 36-летнюю сургутянку, отмечающую в заведении день своего рождения. По сообщению матери погибшей, Копайгора после оглашения требования прокурора назначать наказание в виде пяти лет лишения свободы пытался загладить свою вину перед семьей погибшей. Сторона защиты предлагала потерпевшим компенсацию в виде трех миллионов рублей, но семья Прохоренко от денег отказалась. Родственники уже несколько раз подавали апелляционные жалобы на приговор суда и намерены добиться реального лишения свободы для собственника клуба. Очередное рассмотрение дела назначено на начало января, передает телеканал «СургутинформТВ». В прокуратуре ХМАО не смогли оперативно предоставить комментарий по ситуации и сообщить о точной дате начала рассмотрения дела.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО осудили сына олигарха, в клубе которого погибла женщина. Также ему было назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 450 тыс. рублей.