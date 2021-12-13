В ЕР связали низкие пенсии в России со страхом вернуться в 90-е

Пенсии в России не растут из-за риска повторения инфляции, как это было в 1990-х. Об этом заявил зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.
«Иногда предлагают раздать огромные деньги, но надо понимать: когда эта огромная сумма будет разово вброшена в экономику, это приведет к росту инфляции», — сказал Исаев в беседе с «Радиоточка НСН». Он также добавил, что от роста инфляции пострадают категории граждан с фиксированным и небольшим доходом, такие как пенсионеры и работники бюджетной сферы. По его мнению, страна попадет в тот же капкан, в котором находилась в 90-е годы, когда социальная помощь будет не успевать за ростом цен.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы РФ от партии КПРФ Олег Смолин считает, что пенсионерам в России не доплатили порядка 90 тыс. руб. из-за того, что размер индексации пенсий не соответствует уровню инфляции. По словам Минтруда РФ, индексации на уровне 5,9% также не хватает гражданам. Министерство труда уже начало процедуру подготовки предложений по индексации пенсий на 2022 год.
Пенсии в России не растут из-за риска повторения инфляции, как это было в 1990-х. Об этом заявил зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. «Иногда предлагают раздать огромные деньги, но надо понимать: когда эта огромная сумма будет разово вброшена в экономику, это приведет к росту инфляции», — сказал Исаев в беседе с «Радиоточка НСН». Он также добавил, что от роста инфляции пострадают категории граждан с фиксированным и небольшим доходом, такие как пенсионеры и работники бюджетной сферы. По его мнению, страна попадет в тот же капкан, в котором находилась в 90-е годы, когда социальная помощь будет не успевать за ростом цен. Ранее сообщалось, что депутат Госдумы РФ от партии КПРФ Олег Смолин считает, что пенсионерам в России не доплатили порядка 90 тыс. руб. из-за того, что размер индексации пенсий не соответствует уровню инфляции. По словам Минтруда РФ, индексации на уровне 5,9% также не хватает гражданам. Министерство труда уже начало процедуру подготовки предложений по индексации пенсий на 2022 год.