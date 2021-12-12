12 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

Челябинских силовиков не устроила отставка осужденного депутата

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, прокурор, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Если потребуется, прокуратура намерена «дожать» депутатов Калининского района Челябинска в суде Фото:

Силовики продолжат настаивать на лишении мандата депутата Калининского райсовета Алеси Субботиной, осужденной за мошенничество. Добровольного заявления Субботиной о сложении полномочий недостаточно, соотвествующее решение должны принять ее коллеги, заявили URA.RU в прокуратуре Калининского района

«Депутата, получившего судимость, лишают полномочий решением совета депутатов, а не по личному заявлению народного избранника. Это прописано федеральным законом», — пояснили URA.RU в надзорном ведомстве.

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В самом совете рассказали агентству, что для этого потребуется провести еще одну сессию — в дополнение к прошедшей 24 ноября плановой и внеочередной, которая прошла 10 декабря. В первом случае действия 11 депутатов, включая шестерых членов «Единой России», не позволили набрать кворум. Во второй раз народные избранники заблокировали внесение вопроса о Субботиной в повестку дня.

Субботину приговорили к 3 годам 9 месяцам лишения свободы условно за махинации на рынке жилья. Вины она не признала, об отсутствии доказательств заявили и часть депутатов. Столкнувшись с саботажем народных избранников, прокуратура подала на райсовет в суд. Заседание было назначено на 22 декабря.

Если суд удовлетворит требование прокуратуры, а в райсовете будут и дальше блокировать вопрос, райсовет могут распустить. Депутатами-единороссами, которые отказываются исполнять решение партийной фракции, сейчас занимается специальная комиссия ЕР. Как сообщили URA.RU в региональном исполкоме партии, 14 декабря «раскольники» должны дать ответ, как намерены себя вести на следующем заседании.

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Силовики продолжат настаивать на лишении мандата депутата Калининского райсовета Алеси Субботиной, осужденной за мошенничество. Добровольного заявления Субботиной о сложении полномочий недостаточно, соотвествующее решение должны принять ее коллеги, заявили URA.RU в прокуратуре Калининского района «Депутата, получившего судимость, лишают полномочий решением совета депутатов, а не по личному заявлению народного избранника. Это прописано федеральным законом», — пояснили URA.RU в надзорном ведомстве. В самом совете рассказали агентству, что для этого потребуется провести еще одну сессию — в дополнение к прошедшей 24 ноября плановой и внеочередной, которая прошла 10 декабря. В первом случае действия 11 депутатов, включая шестерых членов «Единой России», не позволили набрать кворум. Во второй раз народные избранники заблокировали внесение вопроса о Субботиной в повестку дня. Субботину приговорили к 3 годам 9 месяцам лишения свободы условно за махинации на рынке жилья. Вины она не признала, об отсутствии доказательств заявили и часть депутатов. Столкнувшись с саботажем народных избранников, прокуратура подала на райсовет в суд. Заседание было назначено на 22 декабря. Если суд удовлетворит требование прокуратуры, а в райсовете будут и дальше блокировать вопрос, райсовет могут распустить. Депутатами-единороссами, которые отказываются исполнять решение партийной фракции, сейчас занимается специальная комиссия ЕР. Как сообщили URA.RU в региональном исполкоме партии, 14 декабря «раскольники» должны дать ответ, как намерены себя вести на следующем заседании.
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