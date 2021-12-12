Челябинских силовиков не устроила отставка осужденного депутата

Силовики продолжат настаивать на лишении мандата депутата Калининского райсовета Алеси Субботиной, осужденной за мошенничество. Добровольного заявления Субботиной о сложении полномочий недостаточно, соотвествующее решение должны принять ее коллеги, заявили URA.RU в прокуратуре Калининского района
«Депутата, получившего судимость, лишают полномочий решением совета депутатов, а не по личному заявлению народного избранника. Это прописано федеральным законом», — пояснили URA.RU в надзорном ведомстве.
В самом совете рассказали агентству, что для этого потребуется провести еще одну сессию — в дополнение к прошедшей 24 ноября плановой и внеочередной, которая прошла 10 декабря. В первом случае действия 11 депутатов, включая шестерых членов «Единой России», не позволили набрать кворум. Во второй раз народные избранники заблокировали внесение вопроса о Субботиной в повестку дня.
Субботину приговорили к 3 годам 9 месяцам лишения свободы условно за махинации на рынке жилья. Вины она не признала, об отсутствии доказательств заявили и часть депутатов. Столкнувшись с саботажем народных избранников, прокуратура подала на райсовет в суд. Заседание было назначено на 22 декабря.
Если суд удовлетворит требование прокуратуры, а в райсовете будут и дальше блокировать вопрос, райсовет могут распустить. Депутатами-единороссами, которые отказываются исполнять решение партийной фракции, сейчас занимается специальная комиссия ЕР. Как сообщили URA.RU в региональном исполкоме партии, 14 декабря «раскольники» должны дать ответ, как намерены себя вести на следующем заседании.
Силовики продолжат настаивать на лишении мандата депутата Калининского райсовета Алеси Субботиной, осужденной за мошенничество. Добровольного заявления Субботиной о сложении полномочий недостаточно, соотвествующее решение должны принять ее коллеги, заявили URA.RU в прокуратуре Калининского района «Депутата, получившего судимость, лишают полномочий решением совета депутатов, а не по личному заявлению народного избранника. Это прописано федеральным законом», — пояснили URA.RU в надзорном ведомстве. В самом совете рассказали агентству, что для этого потребуется провести еще одну сессию — в дополнение к прошедшей 24 ноября плановой и внеочередной, которая прошла 10 декабря. В первом случае действия 11 депутатов, включая шестерых членов «Единой России», не позволили набрать кворум. Во второй раз народные избранники заблокировали внесение вопроса о Субботиной в повестку дня. Субботину приговорили к 3 годам 9 месяцам лишения свободы условно за махинации на рынке жилья. Вины она не признала, об отсутствии доказательств заявили и часть депутатов. Столкнувшись с саботажем народных избранников, прокуратура подала на райсовет в суд. Заседание было назначено на 22 декабря. Если суд удовлетворит требование прокуратуры, а в райсовете будут и дальше блокировать вопрос, райсовет могут распустить. Депутатами-единороссами, которые отказываются исполнять решение партийной фракции, сейчас занимается специальная комиссия ЕР. Как сообщили URA.RU в региональном исполкоме партии, 14 декабря «раскольники» должны дать ответ, как намерены себя вести на следующем заседании.