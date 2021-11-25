25 ноября 2021

Судьбу райсовета в Челябинске решат силовики и губернатор

© Служба новостей «URA.RU»
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Дебаты ЕР Челябинск, исайчук илья
Депутат Илья Исайчук не знает федерального закондательства Фото:

Калининский райсовет Челябинска может быть распущен по требованию губернатора Алексея Текслера. Это произойдет если депутаты откажутся лишать мандата Алесю Субботину, осужденную за мошенничество, заявили URA.RU в райсовете. Ранее большинство депутатов уже отказались забирать мандат.

«Прокуратура уведомила о вступлении приговора в силу, теперь внесет представление. Не заберем мандат у Субботиной, прокуратура подаст на нас в суд. Не подчинимся суду, Текслер может внести в ЗСО представление о нашем роспуске», — заявили URA.RU в райсовете.

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24 ноября фракция ЕР решила лишить Субботину мандата. Шесть единороссов, в их числе Александр Галкин и Илья Исайчук, на сессии решение не поддержали. Галкин заявил URA.RU, что не был на фракции по уважительным причинам, мог не подчиняться партии и ему не показали бумаги из прокуратуры. Это же сообщил URA.RU Исайчук.

«Был в области, не попал на фракцию. Мне не показали решение суда, нашему спикеру Вячеславу Некрасову не верю и голосовал „против“. Не верю сообщениям в СМИ о приговоре Субботиной. Хочу изучить закон, по которому депутат теряет мандат, получив судимость. Я такого закона не знаю», — пояснил Исайчук, Некрасов на звонок URA.RU не ответил.

В аппарате райсовета URA.RU заявили, что на сессии не раздавали бумаги из прокуратуры, так как вопрос уже обсудили на комиссии по этике и материалы там были представлены. В комиссию входит и Галкин, ему высылали приглашение, но он не появился. Агентству представили скрин отправки письма. Галкин заявил URA.RU, что ничего не получал, был 10 дней без интернета, о чем заранее письменно уведомил райсовет. Субботина осуждена за махинации с квартирами и согласно федеральному закону не может быть депутатом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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