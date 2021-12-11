Депутат Калининского райсовета Челябинска Алеся Субботина, осужденная за мошенничество, сдаст мандат. Как сообщила Субботина URA.RU, 12 декабря она подала соответствующее заявление в совет депутатов. Ранее коллеги отказывались лишать ее полномочий, и прокуратура подала на депутатов в суд.
«Сегодня мной направлено заявление о досрочном снятии себя полномочий, причина — непогашенная судимость. По закону люди с непогашенной судимостью не имеют права занимать такие должности, а закон я выполняю. Не получается в совете депутатов снять меня нормальным способом, поэтому и подала заявление», — пояснила URA.RU Субботина. В райсовете URA.RU сообщили, что такое заявление поступило.
Субботина была приговорена в 3 годам 9 месяцам условного срока за мошенничество с продажей квартир. Своей вины она не признала. Приговор вступил в силу 18 октября, и прокуратура направила в райсовет документы для того, чтобы депутаты рассмотрели вопрос о снятии с Субботиной полномочий. 11 депутатов отказались за это голосовать. Среди них было шесть единороссов, которые не стали выполнять решение фракции ЕР. Все шестеро заявили, что у них нет доказательств вины Субботиной.
10 декабря райсовет собрался повторно и перед депутатами уже выступил представитель прокуратуры. Все те же 11 депутатов заблокировали внесение вопроса о лишении Субботиной полномочий.
Тем временем прокуратура подала в суд на райсовет, требуя рассмотреть вопрос о Субботиной. Заседание состоится в Калининском райсуде 22 декабря. Если депутаты и дальше будут отказываться рассматривать вопрос о Субботиной, райсовет могут распустить.
В райсовете URA.RU подтвердили получение заявления от Субботиной
Заявление представлено URA.RU советом депутатов Калининского райсовета Челябинска
Депутат Калининского райсовета Челябинска Алеся Субботина, осужденная за мошенничество, сдаст мандат. Как сообщила Субботина URA.RU, 12 декабря она подала соответствующее заявление в совет депутатов. Ранее коллеги отказывались лишать ее полномочий, и прокуратура подала на депутатов в суд. «Сегодня мной направлено заявление о досрочном снятии себя полномочий, причина — непогашенная судимость. По закону люди с непогашенной судимостью не имеют права занимать такие должности, а закон я выполняю. Не получается в совете депутатов снять меня нормальным способом, поэтому и подала заявление», — пояснила URA.RU Субботина. В райсовете URA.RU сообщили, что такое заявление поступило. Субботина была приговорена в 3 годам 9 месяцам условного срока за мошенничество с продажей квартир. Своей вины она не признала. Приговор вступил в силу 18 октября, и прокуратура направила в райсовет документы для того, чтобы депутаты рассмотрели вопрос о снятии с Субботиной полномочий. 11 депутатов отказались за это голосовать. Среди них было шесть единороссов, которые не стали выполнять решение фракции ЕР. Все шестеро заявили, что у них нет доказательств вины Субботиной. 10 декабря райсовет собрался повторно и перед депутатами уже выступил представитель прокуратуры. Все те же 11 депутатов заблокировали внесение вопроса о лишении Субботиной полномочий. Тем временем прокуратура подала в суд на райсовет, требуя рассмотреть вопрос о Субботиной. Заседание состоится в Калининском райсуде 22 декабря. Если депутаты и дальше будут отказываться рассматривать вопрос о Субботиной, райсовет могут распустить.