Депутат отказалась от мандата из-за непогашенной судимости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Калининского райсовета Челябинска Алеся Субботина, осужденная за мошенничество, сдаст мандат. Как сообщила Субботина URA.RU, 12 декабря она подала соответствующее заявление в совет депутатов. Ранее коллеги отказывались лишать ее полномочий, и прокуратура подала на депутатов в суд.

«Сегодня мной направлено заявление о досрочном снятии себя полномочий, причина — непогашенная судимость. По закону люди с непогашенной судимостью не имеют права занимать такие должности, а закон я выполняю. Не получается в совете депутатов снять меня нормальным способом, поэтому и подала заявление», — пояснила URA.RU Субботина. В райсовете URA.RU сообщили, что такое заявление поступило.

Субботина была приговорена в 3 годам 9 месяцам условного срока за мошенничество с продажей квартир. Своей вины она не признала. Приговор вступил в силу 18 октября, и прокуратура направила в райсовет документы для того, чтобы депутаты рассмотрели вопрос о снятии с Субботиной полномочий. 11 депутатов отказались за это голосовать. Среди них было шесть единороссов, которые не стали выполнять решение фракции ЕР. Все шестеро заявили, что у них нет доказательств вины Субботиной.

10 декабря райсовет собрался повторно и перед депутатами уже выступил представитель прокуратуры. Все те же 11 депутатов заблокировали внесение вопроса о лишении Субботиной полномочий.

Тем временем прокуратура подала в суд на райсовет, требуя рассмотреть вопрос о Субботиной. Заседание состоится в Калининском райсуде 22 декабря. Если депутаты и дальше будут отказываться рассматривать вопрос о Субботиной, райсовет могут распустить.

В райсовете URA.RU подтвердили получение заявления от Субботиной Заявление представлено URA.RU советом депутатов Калининского райсовета Челябинска