01 декабря 2021

Бунт депутатов в Челябинске разберет спецкомиссия

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, ростовые куклы, единая россия, ер, белые медведи
Единороссы решили разобраться с демаршем товарищей по партиии Фото:

Ситуацию с демаршем шести депутатов-единороссов Калининского райсовета Челябинска, которым грозит исключение из партии, разберет специально созданная партийная комиссия. Об этом сообщили URA.RU участники проходящего 2 декабря заседания президиума регионального политсовета «Единой России».

«Комиссия разберет соответствующее обращение руководителя фракции ЕР в Калининском совете Вячеслава Некрасова. В нее включили главу комитета заксобрания области по госстроительству и местному самоуправлению Анатолия Брагина, советника губернатора Владимира Мякуша, главу Челябинска Наталю Котову, вице-спикера гордумы Челябинска Ивана Горнова, депутата гордумы Сергея Овчинникова, руководителя регионального исполкома партии Дениса Моисеева и члена исполкома Михаила Полосина. Исходя из выводов комиссии, будет решаться судьба депутатов», — пояснил URA.RU источник.

Александра Галкина, Илью Исайчука, Яна Курьятова, Таждина Давои, Андрея Кондратьева и Максима Олейникова предлагают исключить из партии. Поводом стал их отказ проголосовать за лишение мандата осужденной за мошенничество Алеси Субботиной. Приговор вступил в силу, и прокуратура уведомила райсовет, что Субботина уже не может быть депутатом. Если вследствие демарша народных избранников райсовет не исполнит требование прокуратуры, ему грозит роспуск.

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Ситуацию с демаршем шести депутатов-единороссов Калининского райсовета Челябинска, которым грозит исключение из партии, разберет специально созданная партийная комиссия. Об этом сообщили URA.RU участники проходящего 2 декабря заседания президиума регионального политсовета «Единой России». «Комиссия разберет соответствующее обращение руководителя фракции ЕР в Калининском совете Вячеслава Некрасова. В нее включили главу комитета заксобрания области по госстроительству и местному самоуправлению Анатолия Брагина, советника губернатора Владимира Мякуша, главу Челябинска Наталю Котову, вице-спикера гордумы Челябинска Ивана Горнова, депутата гордумы Сергея Овчинникова, руководителя регионального исполкома партии Дениса Моисеева и члена исполкома Михаила Полосина. Исходя из выводов комиссии, будет решаться судьба депутатов», — пояснил URA.RU источник. Александра Галкина, Илью Исайчука, Яна Курьятова, Таждина Давои, Андрея Кондратьева и Максима Олейникова предлагают исключить из партии. Поводом стал их отказ проголосовать за лишение мандата осужденной за мошенничество Алеси Субботиной. Приговор вступил в силу, и прокуратура уведомила райсовет, что Субботина уже не может быть депутатом. Если вследствие демарша народных избранников райсовет не исполнит требование прокуратуры, ему грозит роспуск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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