Бунт депутатов в Челябинске разберет спецкомиссия

Единороссы решили разобраться с демаршем товарищей по партиии Фото: Илья Московец © URA.RU

Ситуацию с демаршем шести депутатов-единороссов Калининского райсовета Челябинска, которым грозит исключение из партии, разберет специально созданная партийная комиссия. Об этом сообщили URA.RU участники проходящего 2 декабря заседания президиума регионального политсовета «Единой России».

«Комиссия разберет соответствующее обращение руководителя фракции ЕР в Калининском совете Вячеслава Некрасова. В нее включили главу комитета заксобрания области по госстроительству и местному самоуправлению Анатолия Брагина, советника губернатора Владимира Мякуша, главу Челябинска Наталю Котову, вице-спикера гордумы Челябинска Ивана Горнова, депутата гордумы Сергея Овчинникова, руководителя регионального исполкома партии Дениса Моисеева и члена исполкома Михаила Полосина. Исходя из выводов комиссии, будет решаться судьба депутатов», — пояснил URA.RU источник.

Александра Галкина, Илью Исайчука, Яна Курьятова, Таждина Давои, Андрея Кондратьева и Максима Олейникова предлагают исключить из партии. Поводом стал их отказ проголосовать за лишение мандата осужденной за мошенничество Алеси Субботиной. Приговор вступил в силу, и прокуратура уведомила райсовет, что Субботина уже не может быть депутатом. Если вследствие демарша народных избранников райсовет не исполнит требование прокуратуры, ему грозит роспуск.