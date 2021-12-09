Прокуратура подала в суд на депутатов райсовета в Челябинске

Иск прокуратуры поступил в Калининский райсуд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Калининского района Челябинска подала в суд на Калининский райсовет из-за народных избранников лишить мандата Алесю Субботину, осужденную за мошенничество. Эту информацию URA.RU подтвердили в самой прокуратуре. Согласно базе данных Калининского райсуда иск будет рассмотрен 22 декабря.

«Речь идет об оспаривании решений, действий (бездействия) органа местного самоуправления. Прокуратура требует обязать совет депутатов Калининского района рассмотреть вопрос о лишении Субботиной полномочий», — пояснили в надзорном ведомстве.

Субботина избралась в райсовет как самовыдвиженец в 2014 году. В марте в отношении нее было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с продажей квартир. Ее приговорили к 3 годам 9 месяца условного срока, решение вступило в силу 18 октября. По закону она уже не имеет права быть депутатом и райсовет собирался рассмотреть вопрос о лишении ее полномочий. 11 депутатов, в том числе шесть единороссов, отказались забирать мандат у Субботиной, несмотря на то, что такое решение приняла партийная фракция райсовета. Народные избранники мотивировали это тем, что им не представили доказательств ее виновности.

10 декабря состоялось повторное заседание райсовета. Несмотря на присутствие представителя прокуратуры, который представил доказательства по уголовному делу Субботиной, все те же 11 депутатов отказались голосовать за внесение вопроса в повестку.

Если суд удовлетворит требование прокуратуры, а в райсовете будут и дальше блокировать вопрос, райсовет могут распустить. Спикер райсовета Вячеслав Некрасов на звонок URA,RU не ответил. Депутатами-единороссами, которые отказываются исполнять решение партийной фракции, сейчас занимается специальная комиссия ЕР.