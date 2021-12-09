В Челябинске прокурор не справился с бунтом депутатов

Народные избранники Калининского района Челябинска проигнорировали позицию силовиков (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Осужденную за мошенничество депутата Алесю Субботину не смогли лишить мандата на внеочередной сессии Калининского райсовета Челябинска 10 декабря, сообщили URA.RU источники в совете. Несмотря на выступление прокурора, вопрос даже не удалось внести в повестку дня из-за позиции 11 депутатов, включая шестерых единороссов.

«Вопрос даже не удалось внести в повестку дня. Против проголосовали те же депутаты которые на предыдущем заседании отказались голосовать за лишение Субботиной мандата. Не помогло даже присутствие представителя прокуратуры», — рассказал в аппарате совета.

Как пояснил URA.RU участник заседания, прокурор подробно рассказал о расследовании уголовного дела Субботиной и вступившем в силу решении суда. Он также напомнил о законе, по которому осужденный депутат лишается мандата, а коллеги несут ответственность перед избирателями в случае поддержки коллеги с уголовным бэграундом.

На сессии 24 ноября депутаты фактически сорвали исполнение представление прокуратуры о лишении Субботиной мандата. Шесть представителей «Единой России» — Александр Галкин, Илья Исайчук, Ян Курьятов, Таждин Давои, Андрей Кондратьев и Максим Олейников — отказались голосовать за это решение, несмотря на решение фракции. Это поставило совет на грань роспуска.

Галкин не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Также не удалось связаться с Исайчуком и другими участниками демарша.