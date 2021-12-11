В столице ХМАО придумали, как обойти ковидные запреты в Новый год

В Ханты-Мансийске развлекательные мероприятия заменят на спектакли Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Ханты-Мансийске вместо развлекательных мероприятий и детских утренников, которые запрещены постановлением губернатора ХМАО Натальи Комаровой, для детей организуют спектакли. Об этом URA.RU рассказала директор городского управления по развитию туризма и внешних связей Анна Линкер.

«Культурно-разлекательные мероприятия на данный момент запрещены, поэтому мы их не проводим. А также в связи с ограничениями отменены утренники для детей. Тем не менее дети хотят праздника, а проведение театральных постановок и спектаклей не запрещено. Соответственно мы будем делать спектакли», — сказала Линкер.

Она добавила, что программу для детей готовит местный театр кукол, КДЦ «Октябрь» и театр обско-угорских народов «Солнце». Кроме того, часть праздничных мероприятий, которые запрещены действующим постановлением властей, будут проходить в онлайн-формате.

Ранее URA.RU писало, что в прошлом году власти ХМАО запретили праздновать новый год в очном формате. Тогда из-за распространения коронавируса были запрещены новогодние концерты и уличные гуляния, в том числе и детские спектакли.