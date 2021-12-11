11 декабря 2021
10 декабря 2021

В столице ХМАО придумали, как обойти ковидные запреты в Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Александро-Невский Ново-Тихвинский монастырь г. Екатеринбург, новый год, новогодние игрушки
В Ханты-Мансийске развлекательные мероприятия заменят на спектакли Фото:

В Ханты-Мансийске вместо развлекательных мероприятий и детских утренников, которые запрещены постановлением губернатора ХМАО Натальи Комаровой, для детей организуют спектакли. Об этом URA.RU рассказала директор городского управления по развитию туризма и внешних связей Анна Линкер.

«Культурно-разлекательные мероприятия на данный момент запрещены, поэтому мы их не проводим. А также в связи с ограничениями отменены утренники для детей. Тем не менее дети хотят праздника, а проведение театральных постановок и спектаклей не запрещено. Соответственно мы будем делать спектакли», — сказала Линкер.

Она добавила, что программу для детей готовит местный театр кукол, КДЦ «Октябрь» и театр обско-угорских народов «Солнце». Кроме того, часть праздничных мероприятий, которые запрещены действующим постановлением властей, будут проходить в онлайн-формате.

Ранее URA.RU писало, что в прошлом году власти ХМАО запретили праздновать новый год в очном формате. Тогда из-за распространения коронавируса были запрещены новогодние концерты и уличные гуляния, в том числе и детские спектакли.

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В Ханты-Мансийске вместо развлекательных мероприятий и детских утренников, которые запрещены постановлением губернатора ХМАО Натальи Комаровой, для детей организуют спектакли. Об этом URA.RU рассказала директор городского управления по развитию туризма и внешних связей Анна Линкер. «Культурно-разлекательные мероприятия на данный момент запрещены, поэтому мы их не проводим. А также в связи с ограничениями отменены утренники для детей. Тем не менее дети хотят праздника, а проведение театральных постановок и спектаклей не запрещено. Соответственно мы будем делать спектакли», — сказала Линкер. Она добавила, что программу для детей готовит местный театр кукол, КДЦ «Октябрь» и театр обско-угорских народов «Солнце». Кроме того, часть праздничных мероприятий, которые запрещены действующим постановлением властей, будут проходить в онлайн-формате. Ранее URA.RU писало, что в прошлом году власти ХМАО запретили праздновать новый год в очном формате. Тогда из-за распространения коронавируса были запрещены новогодние концерты и уличные гуляния, в том числе и детские спектакли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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