Чиновник из ЯНАО за взятку закрыл глаза на кладбища

13 декабря 2021 в 17:32 Размер текста - 17 +

Чиновник взял 500 тысяч рублей, чтобы не проводить проверку на кладбищах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое чиновник МКУ «Управление муниципального хозяйства» за взятку в 500 тысяч рублей не стал проводить контроль за работами по содержанию кладбищ. Об этом сообщается на официальном сайте СКР ЯНАО. «Сотрудник отдела содержания и ремонта объектов благоустройства, назначенный приказом начальника МКУ ответственным за исполнение условий муниципального контракта, предложил директору указанной организации передать ему взятку в размере 600 тыс. рублей за неосуществление технического контроля за оказанием услуг на объекте и не выявлению нарушений условий контракта. Согласившись, руководитель коммерческой организации 25 марта 2021 года передал подозреваемому часть обещанной суммы взятки в размере 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении следственного комитета. Как добавляют следователи контракт на оказание услуг по содержанию кладбищ на территории Нового Уренгоя был заключен с коммерческой организацией в 2020 году. По информации источников агентства, речь идет о компании ООО «СИРИУС К», где генеральным директором является Андрей Федоров. Также данный договор компания заключила 10 декабря 2020, по информации размещенной на сайте List-Org. Агентство обратилось в МКУ «Управление муниципального хозяйства» и в компанию ООО «СИРИУС К» для получения комментария. На момент публикации ответа не поступило. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Новом Уренгое чиновник МКУ «Управление муниципального хозяйства» за взятку в 500 тысяч рублей не стал проводить контроль за работами по содержанию кладбищ. Об этом сообщается на официальном сайте СКР ЯНАО. «Сотрудник отдела содержания и ремонта объектов благоустройства, назначенный приказом начальника МКУ ответственным за исполнение условий муниципального контракта, предложил директору указанной организации передать ему взятку в размере 600 тыс. рублей за неосуществление технического контроля за оказанием услуг на объекте и не выявлению нарушений условий контракта. Согласившись, руководитель коммерческой организации 25 марта 2021 года передал подозреваемому часть обещанной суммы взятки в размере 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении следственного комитета. Как добавляют следователи контракт на оказание услуг по содержанию кладбищ на территории Нового Уренгоя был заключен с коммерческой организацией в 2020 году. По информации источников агентства, речь идет о компании ООО «СИРИУС К», где генеральным директором является Андрей Федоров. Также данный договор компания заключила 10 декабря 2020, по информации размещенной на сайте List-Org. Агентство обратилось в МКУ «Управление муниципального хозяйства» и в компанию ООО «СИРИУС К» для получения комментария. На момент публикации ответа не поступило.