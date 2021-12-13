Голикова предупредила о новом всплеске COVID-19 после Нового года

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Послание президента. Москва, голикова татьяна
Регионы продолжат соблюдать коронавирусные ограничения в праздники, сообщила Татьяна Голикова Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Заболеваемость коронавирусом может в России после новогодних каникул, предположила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что регионы и дальше должны будут соблюдать ограничительные меры, несмотря на праздники.

«Я не исключаю, что после праздников мы с вами можем получить прирост заболеваемости, но как он будет выражаться: будет ли это бессимптомное течение, легкое течение или тяжелые формы заболевания — сейчас сказать сложно. Мы сейчас ориентируем наши регионы, чтобы они не расслаблялись и пока соблюдали те ограничительные меры», — цитирует Татьяну Голикову ТАСС.

Вице-премьер уточнила, что Россия пока не может закрыть границы из-за больших трансграничных перетоков. Голикова также напомнила, что многие граждане РФ собираются отдыхать за рубежом в новогодние праздники.

Ранее вице-премьер заявила, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может усугубить эпидемиологическую ситуацию в России. Пока специалисты не могут точно оценить, как данная мутация повлияет на заболеваемость. На данный момент «Омикрон» обнаружили у 16 россиян, вернувшихся из Южной Африки, передает «Национальная служба новостей». Всего в обсерваторах находятся 177 туристов.

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Заболеваемость коронавирусом может в России после новогодних каникул, предположила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что регионы и дальше должны будут соблюдать ограничительные меры, несмотря на праздники. «Я не исключаю, что после праздников мы с вами можем получить прирост заболеваемости, но как он будет выражаться: будет ли это бессимптомное течение, легкое течение или тяжелые формы заболевания — сейчас сказать сложно. Мы сейчас ориентируем наши регионы, чтобы они не расслаблялись и пока соблюдали те ограничительные меры», — цитирует Татьяну Голикову ТАСС. Вице-премьер уточнила, что Россия пока не может закрыть границы из-за больших трансграничных перетоков. Голикова также напомнила, что многие граждане РФ собираются отдыхать за рубежом в новогодние праздники. Ранее вице-премьер заявила, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может усугубить эпидемиологическую ситуацию в России. Пока специалисты не могут точно оценить, как данная мутация повлияет на заболеваемость. На данный момент «Омикрон» обнаружили у 16 россиян, вернувшихся из Южной Африки, передает «Национальная служба новостей». Всего в обсерваторах находятся 177 туристов.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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