Голодавший журналист пожалуется в ЕСПЧ на тюменский суд

Алексей Кузнецов не согласен с решением суда и будет добиваться компенсации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Корреспондент телеканала «КРИК-ТВ» Алексей Кузнецов, ранее устроивший голодовку у тюменской исправительной колонии, намерен обратиться в Европейский суд по правам человека и получить компенсацию за неправомерное решение Тюменского областного суда. Об этом URA.RU рассказал сам журналист, которого осудили по «оппозиционной» статье.

«Сегодня суд отклонил мою апелляцию. По всем признакам победа была за мной. Но судье не понравилось замечание о том, что прошлый процесс я считаю ничем иным, как надругательством над правосудием. В итоге решение о назначении мне штрафа в 20 тысяч рублей оставили неизменным. Собираюсь обращаться в ЕСПЧ», — рассказал URA.RU уральский журналист Алексей Кузнецов.

В объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области отметили, что суд оставил без изменения постановление Ленинского районного суда, признавшего Кузнецова виновным в нарушении порядка проведения пикетирования. По данным ведомства, в колонию журналиста не пускали на законных основаниях, а нарушение, допущенное им, зафиксировали полицейские.

Ранее агентство писало, что журналист телеканала «КРИК ТВ» объявил голодовку у ворот тюменской колонии. Поводом стало то, что ему не дали встретиться с одним из заключенных, осужденным за сексуальное насилие над малолетней. По информации Кузнецова мужчину пытали в колонии.

По итогу действия журналиста расценили как несанкционированный пикет, и осудили его по «оппозиционной» статье 20.2 КоАП РФ. Его приговорили к штрафу, который он и пытался оспорить на сегодняшнем процессе.

«В ЕСПЧ мы точно одержим победу. И тогда казна Российской Федерации понесет потери. Кстати, в Тюмени весь процесс мы записали на камеру, и скоро опубликуем эти кадры», — сообщил Кузнецов в разговоре с URA.RU.