Власти упростили жизнь учителей и медиков пермской глубинки

Высокоскоростной в ФАПах позволит фельдшерам вести консультации с коллегами онлайн Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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В Пермском крае объекты социальной инфраструктуры досрочно подключили к высокоскоростному интернету. Среди них — школы и медпункты, расположенные в отдаленных территориях региона, информирует на своем официальном сайте министерство информационного развития и связи Прикамья.

«В числе объектов здравоохранения, получивших доступ в сеть в этом году, — 165 фельдшерско-акушерских пунктов, 64 образовательных учреждения», — говорится на сайте ведомства. Так, благодаря интернету, фельдшеры в деревне Шабарка Бардымского округа получили возможность быстрее выгружать данные о пациентах в электронную карту и консультироваться с врачами дистанционно.

В этом же округе стабильной связью обеспечили школу в селе Бичурино. Теперь педагоги образовательного учреждения смогут меньше времени тратить на заполнение электронных журналов. Работы по подключению социально-значимых учреждений к высокоскоростному интернету проводила компания «ЭР-Телеком Холдинг» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ».