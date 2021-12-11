В Пермском крае на свидания в колонии начали пускать по QR-кодам

Родственники осужденных смогут попасть в колонию только при наличии QR-кода или медотвода, а также ПЦР-теста Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Пермском крае родственников осужденных стали пускать в иколонии по QR-кодам. Это касается тех, кто пребывает в исправительные учреждения на длительные свидания. Информация появилась на сайте ГУФСИН по краю.

«Требования для родственников осужденных, прибывших на длительное свидание: наличие сертификата вакцинации от COVID-19, либо QR-кода, подтверждающего вакцинацию или документа, который подтверждает перенесение новой коронавирусной инфекции COVID-19, при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев», — сообщается на сайте ведомства. Помимо этого, родственники осужденных обязаны предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста, а лица, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации, иметь при себе соответствующую справку от врача.

Член ОНК Пермского края Оксана Асауленко в беседе с URA.RU пояснила, что в краевом УФСИН пошли навстречу родственникам осужденных и смягчили карантинные требования. По ее словам, изначально ГУФСИН «повально требовал» QR-коды от тех, кто прибывает на длительное свидание.

URA.RU рассказывало, что в Прикамье продолжает действовать требование о предъявлении QR-кодов при посещении учреждений культуры и спорта, заведений общепита, розничной торговли и иных организации. Это вызвало недовольство горожан. Некоторые из них потребовали от властей отменить данное ограничение.