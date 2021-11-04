Власти Пермского края не стали продлевать локдаун

Пермяки вновь смогут посещать различные заведения и организации при условии наличия QR-кода Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

В Пермском крае не будет продлеваться локдаун, введенный с 1 ноября из-за неблагоприятной обстановки с коронавирусом. Соответствующие изменения внесены в сводный указ губернатора 5 ноября, сообщается на сайте краевого правительства.

«В Пермском крае с 8 ноября, после завершения объявленных в России нерабочих дней, возобновляют деятельность заведения общественного питания, розничной торговли, учреждения культуры, спорта, а также иные организации с предполагаемым скоплением людей, при условии соблюдения установленных ранее требований», — говорится на сайте. В региональном оперштабе отмечают, что за время дополнительных нерабочих дней (с 25 по 29 ноября) и локдауна, нагрузка на ковидные стационары в Прикамье снизилась. При этом ситуация с заболеваемостью в регионе продолжает оставаться напряженной.

По официальным данным на 5 ноября, за сутки в Пермском крае выявлено 710 заболевших, 41 человек скончался. Это новый антирекорд по числу умерших за сутки. Поэтому при возобновлении работы указанных выше заведений посещать их смогут только те, у кого есть QR-код.

Введенное ранее требование о запрете работы общепита в ночные часы (с 23:00 до 06:00) продолжит действовать. Также с 8 ноября в Пермском крае вводятся QR-коды для сотрудников ряда организаций, размещаемых в зданиях административно-деловых центров. Не вакцинированные лица, старше 60 лет, обязаны соблюдать режим строгой самоизоляции.