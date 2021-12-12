Депутата Асбеста обвинили в помощи антироссийским СМИ

Депутат городской думы Асбеста от КПРФ Наталья Крылова помогала иностранным журналистам телеканала ARTE снимать фильм, который может навредить промышленности города и является антироссийским. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал источник, знакомый с ситуацией. Фильм связан с производством хризотила (асбеста).
«Крылова делает все, чтобы промышленность в Асбесте развалилась», — уверен собеседник агентства. Он считает, что деятельность Крыловой связана с немецко-французской телекомпанией ARTE.
Подписчики группы «Типичный Асбест» в соцсети «ВКонтакте» уверены, что журналисты этого телеканала приехали в город, чтобы очернить работу «Уральского асбестового горно-обогатительного комбината», производящего минерал. Оно производит 21% всего мирового хризотила (асбеста) и 41% минерала в России.
«Цель визита ARTE традиционная: создать документальный фильм, который опорочит минерал и покроет грязью город, в котором живут и работают более 60 тысяч человек», — говорится в сообщении, опубликованном в группе социальной сети. Там считают, что журналисты разбрасывали на улице минерал, чтобы убедить зрителей, что хризотил приносит вред окружающей среде.
Пользователи соцсети, уверенные в антироссийской настроенности журналистов, также написали, что корреспонденты передвигаются на автомобиле городского депутата. Источник URA.RU считает, что речь идет именно о Крыловой.
Сама она в разговоре с URA.RU отметила, что никогда не выступала против производства асбеста. «Я по образованию горный инженер и всем журналистам — и российским, и иностранным — говорю, что ни в коем случае нельзя запрещать производство, обогащение и применение в строительной отрасли хризотил-асбеста», — рассказала Крылова. Она объяснила, что российский асбест менее вредный, чем канадский, но при этом позволяет снижать опасность пожара, являясь негорючим.
URA.RU направило запрос телеканалу ARTE, в департамент информационной политики Свердловской области и в пресс-службу «Уральского асбестового горно-обогатительного комбината». Ответов на момент публикации не поступало.
Ранее Крылову обвиняли в противодействии образованию территории опережающего развития в Асбесте. Из-за соответствующей работы депутатов от КПРФ из города была вынуждена уйти «Национальная сурьмяная компания», передает РБК.
Депутат городской думы Асбеста от КПРФ Наталья Крылова помогала иностранным журналистам телеканала ARTE снимать фильм, который может навредить промышленности города и является антироссийским. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал источник, знакомый с ситуацией. Фильм связан с производством хризотила (асбеста). «Крылова делает все, чтобы промышленность в Асбесте развалилась», — уверен собеседник агентства. Он считает, что деятельность Крыловой связана с немецко-французской телекомпанией ARTE. Подписчики группы «Типичный Асбест» в соцсети «ВКонтакте» уверены, что журналисты этого телеканала приехали в город, чтобы очернить работу «Уральского асбестового горно-обогатительного комбината», производящего минерал. Оно производит 21% всего мирового хризотила (асбеста) и 41% минерала в России. «Цель визита ARTE традиционная: создать документальный фильм, который опорочит минерал и покроет грязью город, в котором живут и работают более 60 тысяч человек», — говорится в сообщении, опубликованном в группе социальной сети. Там считают, что журналисты разбрасывали на улице минерал, чтобы убедить зрителей, что хризотил приносит вред окружающей среде. Пользователи соцсети, уверенные в антироссийской настроенности журналистов, также написали, что корреспонденты передвигаются на автомобиле городского депутата. Источник URA.RU считает, что речь идет именно о Крыловой. Сама она в разговоре с URA.RU отметила, что никогда не выступала против производства асбеста. «Я по образованию горный инженер и всем журналистам — и российским, и иностранным — говорю, что ни в коем случае нельзя запрещать производство, обогащение и применение в строительной отрасли хризотил-асбеста», — рассказала Крылова. Она объяснила, что российский асбест менее вредный, чем канадский, но при этом позволяет снижать опасность пожара, являясь негорючим. URA.RU направило запрос телеканалу ARTE, в департамент информационной политики Свердловской области и в пресс-службу «Уральского асбестового горно-обогатительного комбината». Ответов на момент публикации не поступало. Ранее Крылову обвиняли в противодействии образованию территории опережающего развития в Асбесте. Из-за соответствующей работы депутатов от КПРФ из города была вынуждена уйти «Национальная сурьмяная компания», передает РБК.