Депутата Асбеста обвинили в помощи антироссийским СМИ

Наталья Крылова сообщила, что не выступает против производства асбеста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат городской думы Асбеста от КПРФ Наталья Крылова помогала иностранным журналистам телеканала ARTE снимать фильм, который может навредить промышленности города и является антироссийским. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал источник, знакомый с ситуацией. Фильм связан с производством хризотила (асбеста).

«Крылова делает все, чтобы промышленность в Асбесте развалилась», — уверен собеседник агентства. Он считает, что деятельность Крыловой связана с немецко-французской телекомпанией ARTE.

Подписчики группы «Типичный Асбест» в соцсети «ВКонтакте» уверены, что журналисты этого телеканала приехали в город, чтобы очернить работу «Уральского асбестового горно-обогатительного комбината», производящего минерал. Оно производит 21% всего мирового хризотила (асбеста) и 41% минерала в России.

«Цель визита ARTE традиционная: создать документальный фильм, который опорочит минерал и покроет грязью город, в котором живут и работают более 60 тысяч человек», — говорится в сообщении, опубликованном в группе социальной сети. Там считают, что журналисты разбрасывали на улице минерал, чтобы убедить зрителей, что хризотил приносит вред окружающей среде.

Пользователи соцсети, уверенные в антироссийской настроенности журналистов, также написали, что корреспонденты передвигаются на автомобиле городского депутата. Источник URA.RU считает, что речь идет именно о Крыловой.

Сама она в разговоре с URA.RU отметила, что никогда не выступала против производства асбеста. «Я по образованию горный инженер и всем журналистам — и российским, и иностранным — говорю, что ни в коем случае нельзя запрещать производство, обогащение и применение в строительной отрасли хризотил-асбеста», — рассказала Крылова. Она объяснила, что российский асбест менее вредный, чем канадский, но при этом позволяет снижать опасность пожара, являясь негорючим.

URA.RU направило запрос телеканалу ARTE, в департамент информационной политики Свердловской области и в пресс-службу «Уральского асбестового горно-обогатительного комбината». Ответов на момент публикации не поступало.

Ранее Крылову обвиняли в противодействии образованию территории опережающего развития в Асбесте. Из-за соответствующей работы депутатов от КПРФ из города была вынуждена уйти «Национальная сурьмяная компания», передает РБК.