13 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

Власти ХМАО указали на проблемные районы, где сложно найти работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Среди муниципалитетов с самыми высокими показателями безработицы Советский, Березовский и Кондинский районы Фото:

Жителям Советского, Березовского и Кондинских районов сложней других жителей ХМАО найти работу. Это следует из опубликованного региональным департаментом труда и занятости населения документа.

«Самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в Советском районе с показателем 2,48%, чуть меньшее число людей, состоящих на учете в центрах занятости населения в Березовском районе, там безработных 2, 27% от числа трудоспособных жителей. Тройку лидеров среди муниципальных образований замыкает Кондинский район с показателем 1,75%», — написано в ежемесячном мониторинге ситуации на рынке труда ХМАО.

Самый низкий уровень безработицы в Нижневартовском районе. Там лишь 0,06% (28 человек) от числа работоспособного населения признанны безработными. Чуть большее количество жителей ищет работу в Нефтеюганском районе (32 человека). Третье место в рейтинге самых благополучных муниципалитетов по уровню безработицы занимает Нижневартовск. Там работу ищут 278 человек.

Судя по этим показателям, уровень регистрируемой безработицы в ХМАО вернулся на докоронавирусный уровень и снизился практически в 6,5 раз по сравнению с показателями декабря 2020 года. Тогда (9 декабря 2020 года) официально зарегистрированными безработными считались 27 тысяч 794 человека. Сейчас (по данным на 8 декабря), без работы сидят 4301 человек.

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Жителям Советского, Березовского и Кондинских районов сложней других жителей ХМАО найти работу. Это следует из опубликованного региональным департаментом труда и занятости населения документа. «Самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в Советском районе с показателем 2,48%, чуть меньшее число людей, состоящих на учете в центрах занятости населения в Березовском районе, там безработных 2, 27% от числа трудоспособных жителей. Тройку лидеров среди муниципальных образований замыкает Кондинский район с показателем 1,75%», — написано в ежемесячном мониторинге ситуации на рынке труда ХМАО. Самый низкий уровень безработицы в Нижневартовском районе. Там лишь 0,06% (28 человек) от числа работоспособного населения признанны безработными. Чуть большее количество жителей ищет работу в Нефтеюганском районе (32 человека). Третье место в рейтинге самых благополучных муниципалитетов по уровню безработицы занимает Нижневартовск. Там работу ищут 278 человек. Судя по этим показателям, уровень регистрируемой безработицы в ХМАО вернулся на докоронавирусный уровень и снизился практически в 6,5 раз по сравнению с показателями декабря 2020 года. Тогда (9 декабря 2020 года) официально зарегистрированными безработными считались 27 тысяч 794 человека. Сейчас (по данным на 8 декабря), без работы сидят 4301 человек.
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