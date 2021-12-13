Власти ХМАО указали на проблемные районы, где сложно найти работу

14 декабря 2021 в 16:11 Размер текста - 17 +

Среди муниципалитетов с самыми высокими показателями безработицы Советский, Березовский и Кондинский районы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Советского, Березовского и Кондинских районов сложней других жителей ХМАО найти работу. Это следует из опубликованного региональным департаментом труда и занятости населения документа. «Самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в Советском районе с показателем 2,48%, чуть меньшее число людей, состоящих на учете в центрах занятости населения в Березовском районе, там безработных 2, 27% от числа трудоспособных жителей. Тройку лидеров среди муниципальных образований замыкает Кондинский район с показателем 1,75%», — написано в ежемесячном мониторинге ситуации на рынке труда ХМАО. Самый низкий уровень безработицы в Нижневартовском районе. Там лишь 0,06% (28 человек) от числа работоспособного населения признанны безработными. Чуть большее количество жителей ищет работу в Нефтеюганском районе (32 человека). Третье место в рейтинге самых благополучных муниципалитетов по уровню безработицы занимает Нижневартовск. Там работу ищут 278 человек. Судя по этим показателям, уровень регистрируемой безработицы в ХМАО вернулся на докоронавирусный уровень и снизился практически в 6,5 раз по сравнению с показателями декабря 2020 года. Тогда (9 декабря 2020 года) официально зарегистрированными безработными считались 27 тысяч 794 человека. Сейчас (по данным на 8 декабря), без работы сидят 4301 человек. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жителям Советского, Березовского и Кондинских районов сложней других жителей ХМАО найти работу. Это следует из опубликованного региональным департаментом труда и занятости населения документа. «Самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в Советском районе с показателем 2,48%, чуть меньшее число людей, состоящих на учете в центрах занятости населения в Березовском районе, там безработных 2, 27% от числа трудоспособных жителей. Тройку лидеров среди муниципальных образований замыкает Кондинский район с показателем 1,75%», — написано в ежемесячном мониторинге ситуации на рынке труда ХМАО. Самый низкий уровень безработицы в Нижневартовском районе. Там лишь 0,06% (28 человек) от числа работоспособного населения признанны безработными. Чуть большее количество жителей ищет работу в Нефтеюганском районе (32 человека). Третье место в рейтинге самых благополучных муниципалитетов по уровню безработицы занимает Нижневартовск. Там работу ищут 278 человек. Судя по этим показателям, уровень регистрируемой безработицы в ХМАО вернулся на докоронавирусный уровень и снизился практически в 6,5 раз по сравнению с показателями декабря 2020 года. Тогда (9 декабря 2020 года) официально зарегистрированными безработными считались 27 тысяч 794 человека. Сейчас (по данным на 8 декабря), без работы сидят 4301 человек.