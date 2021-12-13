Назначение врио начальника Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР полковника Константина Корпусова закончилось экстренной проверкой. Поводом стало распоряжение председателя СК России Александра Бастрыкина найти источник слива видео с процедуры представления своего заместителя подчиненным генералам. Об этом сообщают два источника URA.RU в военных следственных органах.
«Представление [полковника юстиции Константина] Корпусова на коллегии ГВСУ, проводившееся в формате видеоконференцсвязи 2 декабря из Москвы, было снято кем-то из руководителей военного следственного управления (ВСУ) СКР по ЦВО в Екатеринбурге. Видео с экрана сделано без злого умысла, с целью проинформировать подчиненных начальников следственных отделов, на чье имя отправлять донесения. Однако позже запись от кого-то из адресатов попала в профильный телеграм-канал, где ее сопроводили нелестными характеристиками нового начальника ГВСУ. [Александр] Бастрыкин не оценил возникший резонанс и отдал распоряжение Корпусову начать проверку, чтобы найти источник слива», — рассказывает инсайдер URA.RU.
В результате в минувшую пятницу, 10 декабря, в Екатеринбург прибыл представитель службы безопасности военного подразделения СКР, который в течение пяти часов проводил опрос сотрудников и установил автора попавшего в сеть видео. По данным двух собеседников агентства, им оказался начальник одного из подразделений, полковник юстиции (фамилия известна редакции). «Ему предложили написать рапорт об увольнении, пригрозив в противном случае создать проблемы по службе и уволить по неблагоприятному сценарию», — резюмирует инсайдер. По его словам, полковник рапорт написал и сейчас сдает должность.
На видео, ставшем поводом для ведомственного скандала, полковник Корпусов был представлен как долгожданный руководитель ГВСУ, которого не было с апреля 2020 года. Тогда указом президента Владимира Путина в отставку было отправлен прежний глава военного следственного ведомства Александр Сорочкин.
Официальных комментариев по ситуации нет. Представитель ВСУ СКР по ЦВО Алексей Садовский прочитал направленный в мессенджер запрос, но оставил его без ответа.
Назначение врио начальника Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР полковника Константина Корпусова закончилось экстренной проверкой. Поводом стало распоряжение председателя СК России Александра Бастрыкина найти источник слива видео с процедуры представления своего заместителя подчиненным генералам. Об этом сообщают два источника URA.RU в военных следственных органах. «Представление [полковника юстиции Константина] Корпусова на коллегии ГВСУ, проводившееся в формате видеоконференцсвязи 2 декабря из Москвы, было снято кем-то из руководителей военного следственного управления (ВСУ) СКР по ЦВО в Екатеринбурге. Видео с экрана сделано без злого умысла, с целью проинформировать подчиненных начальников следственных отделов, на чье имя отправлять донесения. Однако позже запись от кого-то из адресатов попала в профильный телеграм-канал, где ее сопроводили нелестными характеристиками нового начальника ГВСУ. [Александр] Бастрыкин не оценил возникший резонанс и отдал распоряжение Корпусову начать проверку, чтобы найти источник слива», — рассказывает инсайдер URA.RU. В результате в минувшую пятницу, 10 декабря, в Екатеринбург прибыл представитель службы безопасности военного подразделения СКР, который в течение пяти часов проводил опрос сотрудников и установил автора попавшего в сеть видео. По данным двух собеседников агентства, им оказался начальник одного из подразделений, полковник юстиции (фамилия известна редакции). «Ему предложили написать рапорт об увольнении, пригрозив в противном случае создать проблемы по службе и уволить по неблагоприятному сценарию», — резюмирует инсайдер. По его словам, полковник рапорт написал и сейчас сдает должность. На видео, ставшем поводом для ведомственного скандала, полковник Корпусов был представлен как долгожданный руководитель ГВСУ, которого не было с апреля 2020 года. Тогда указом президента Владимира Путина в отставку было отправлен прежний глава военного следственного ведомства Александр Сорочкин. Официальных комментариев по ситуации нет. Представитель ВСУ СКР по ЦВО Алексей Садовский прочитал направленный в мессенджер запрос, но оставил его без ответа.