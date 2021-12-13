Назначение заместителя Бастрыкина закончилось скандалом в СКР. Инсайд

14 декабря 2021 в 08:00 Размер текста - 17 +

Полковник юстиции Константин Корпусов совершил фантастический карьерный скачок, переместившись на генерал-полковничью должность в ГВСУ Фото: скриншот YouTube новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Назначение врио начальника Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР полковника Константина Корпусова закончилось экстренной проверкой. Поводом стало распоряжение председателя СК России Александра Бастрыкина найти источник слива видео с процедуры представления своего заместителя подчиненным генералам. Об этом сообщают два источника URA.RU в военных следственных органах. «Представление [полковника юстиции Константина] Корпусова на коллегии ГВСУ, проводившееся в формате видеоконференцсвязи 2 декабря из Москвы, было снято кем-то из руководителей военного следственного управления (ВСУ) СКР по ЦВО в Екатеринбурге. Видео с экрана сделано без злого умысла, с целью проинформировать подчиненных начальников следственных отделов, на чье имя отправлять донесения. Однако позже запись от кого-то из адресатов попала в профильный телеграм-канал, где ее сопроводили нелестными характеристиками нового начальника ГВСУ. [Александр] Бастрыкин не оценил возникший резонанс и отдал распоряжение Корпусову начать проверку, чтобы найти источник слива», — рассказывает инсайдер URA.RU. В результате в минувшую пятницу, 10 декабря, в Екатеринбург прибыл представитель службы безопасности военного подразделения СКР, который в течение пяти часов проводил опрос сотрудников и установил автора попавшего в сеть видео. По данным двух собеседников агентства, им оказался начальник одного из подразделений, полковник юстиции (фамилия известна редакции). «Ему предложили написать рапорт об увольнении, пригрозив в противном случае создать проблемы по службе и уволить по неблагоприятному сценарию», — резюмирует инсайдер. По его словам, полковник рапорт написал и сейчас сдает должность. На видео, ставшем поводом для ведомственного скандала, полковник Корпусов был представлен как долгожданный руководитель ГВСУ, которого не было с апреля 2020 года. Тогда указом президента Владимира Путина в отставку было отправлен прежний глава военного следственного ведомства Александр Сорочкин. Официальных комментариев по ситуации нет. Представитель ВСУ СКР по ЦВО Алексей Садовский прочитал направленный в мессенджер запрос, но оставил его без ответа. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Назначение врио начальника Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР полковника Константина Корпусова закончилось экстренной проверкой. Поводом стало распоряжение председателя СК России Александра Бастрыкина найти источник слива видео с процедуры представления своего заместителя подчиненным генералам. Об этом сообщают два источника URA.RU в военных следственных органах. «Представление [полковника юстиции Константина] Корпусова на коллегии ГВСУ, проводившееся в формате видеоконференцсвязи 2 декабря из Москвы, было снято кем-то из руководителей военного следственного управления (ВСУ) СКР по ЦВО в Екатеринбурге. Видео с экрана сделано без злого умысла, с целью проинформировать подчиненных начальников следственных отделов, на чье имя отправлять донесения. Однако позже запись от кого-то из адресатов попала в профильный телеграм-канал, где ее сопроводили нелестными характеристиками нового начальника ГВСУ. [Александр] Бастрыкин не оценил возникший резонанс и отдал распоряжение Корпусову начать проверку, чтобы найти источник слива», — рассказывает инсайдер URA.RU. В результате в минувшую пятницу, 10 декабря, в Екатеринбург прибыл представитель службы безопасности военного подразделения СКР, который в течение пяти часов проводил опрос сотрудников и установил автора попавшего в сеть видео. По данным двух собеседников агентства, им оказался начальник одного из подразделений, полковник юстиции (фамилия известна редакции). «Ему предложили написать рапорт об увольнении, пригрозив в противном случае создать проблемы по службе и уволить по неблагоприятному сценарию», — резюмирует инсайдер. По его словам, полковник рапорт написал и сейчас сдает должность. На видео, ставшем поводом для ведомственного скандала, полковник Корпусов был представлен как долгожданный руководитель ГВСУ, которого не было с апреля 2020 года. Тогда указом президента Владимира Путина в отставку было отправлен прежний глава военного следственного ведомства Александр Сорочкин. Официальных комментариев по ситуации нет. Представитель ВСУ СКР по ЦВО Алексей Садовский прочитал направленный в мессенджер запрос, но оставил его без ответа.