Тюменская лыжница завоевала золото на всероссийских соревнованиях в Кировске. Фото

22 ноября 2025 в 04:42
Карина Гончарова показала время 15 минут 5,9 секунды

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Лыжница из Тюмени Карина Гончарова завоевала золотую медаль на дистанции пять километров классическим стилем на всероссийских соревнованиях в Кировске (Мурманская область). Об этом сообщает пресс-служба департамента спорта Тюменской области в своем telegram-канале.

«На Всероссийских соревнованиях в Кировске в женской гонке на пять километров классическим стилем было разыграно первое золото значимого старта этого сезона. И его завоевала тюменка Карина Гончарова!» — пишут в посте.

Спортсменка показала время 15 минут 5,9 секунды, опередив ближайшую соперницу на 1,4 секунды. Как отмечается в сообщении, Гончарова продемонстрировала «высший пилотаж мастерства и характера». Она набрала высокую скорость к финишу после не самого быстрого старта.

Успех тюменской команды дополнила Алиса Жамбалова, завоевавшая бронзовую медаль с отставанием от чемпионки всего в четыре секунды. Еще четыре лыжницы из Тюменской области вошли в топ-15 сильнейших на этой дистанции: Елизавета Пантрина (10-я), Татьяна Сорина (13-я), Ксения Шорохова (14-я) и Екатерина Смирнова (15-я).

Всероссийские соревнования в Кировске

Фото: telegram-канал департамента спорта Тюменской области

Ранее URA.RU сообщало, что воспитанники тюменских спортивных школ завоевали шесть медалей на Всероссийских соревнованиях по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет в Верхней Пышме. Спортсмены взяли одно золото, одно серебро и четыре бронзовые награды.

